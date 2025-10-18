Παναιτωλικός - ΟΦΗ: 12 αγώνες, 8 νίκες για την ομάδα του Αγρινίου και η ισοπαλία - Η προϊστορία των δύο ομάδων

Σήμερα Σάββατο 18.10.25 στις 20:00 ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο! Οι δύο ομάδες έχουν 12 αγώνες από τους οποίους καταγράφηκαν 8 νίκες για την ομάδα του Αγρινίου και η ισοπαλία. Δείτε αναλυτικά την προϊστορία των δύο ομάδων.

Ο Παναιτωλικός επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις του ΟΦΗ για την κανονική διάρκεια του περσινού πρωταθλήματος και αυτή ήταν η πρώτη φορά που έκανε το απόλυτο σε μια σεζόν.

Δύο νίκες είχε και το 2021-22, αλλά ήταν για την κανονική διάρκεια στην Κρήτη με 4-2 και για τα Playout του πρωταθλήματος, πάλι στο Ηράκλειο με 2-1. Για τον Α’ Γύρο είχε ηττηθεί με 2-1 στο Αγρίνιο από τον ΟΦΗ.

Η περσινή νίκη του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο ήταν με 1-0 (25’ Μαΐντεβατς) και αυτή ήταν η πρώτη φορά που σκόραρε μόνο ο ένας από τους δύο έπειτα από πέντε τελευταίες τους αναμετρήσεις και στις δύο έδρες όπου υπήρχαν εκατέρωθεν γκολ. Οι τέσσερις από τις πέντε αυτές κόντρες τους είχαν ολοκληρωθεί με σκορ 2-1, ενώ η άλλη με 3-1.

Το πιο συχνό σκορ στα μεταξύ τους παιχνίδια με γηπεδούχο τον Παναιτωλικό είναι το 1-0 που έχει εμφανιστεί τέσσερις φορές, ενώ ακολουθεί το 2-1 με δύο εμφανίσεις. Στις μεταξύ τους αναμετρήσεις υπάρχει μια ισοπαλία με 1-1, οπότε δεν υπάρχει αναμέτρηση στην οποία να μην έχει σημειωθεί γκολ.

Ο Παναιτωλικός στις επτά πρώτες αναμετρήσεις για την Α’ Εθνική/Super League που υποδέχθηκε τον ΟΦΗ είχε ισάριθμες νίκες και το σερί αυτό έσπασε στις 17 Οκτωβρίου 2021, όταν η ομάδα της Κρήτης επικράτησε με 2-1.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΦΗ

12 ΑΓΩΝΕΣ

8 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

1 ΙΣΟΠΑΛΙΑ

3 ΝΙΚΕΣ ΟΦΗ

ΓΚΟΛ: 15-12

