Παναιτωλικός: Ο Μουνιέ στους κορυφαίους του Ιουνίου

Ο Άντονι Μουνιέ είναι στους 7 υποψήφιους για τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή για τον μήνα Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε η Super League ανοίγοντας την σχετική ψηφοφορία όπου μπορούν να πάρουν μέρος οι φίλαθλοι:

Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του NIVEA MEN Player of the Month για τον Ιούνιο (1η, 2η, 3η & 4η αγωνιστική PlayOff/Play Out).

Μπείτε στο vote.slgr.gr και ψηφίστε τον NIVEA MEN Player of the Month.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 12:00.

Οι υποψήφιοι NIVEA MEN Player of the Month του Ιουνίου είναι οι ακόλουθοι:

1/ Λιβάια-ΑΕΚ

2/ Γκάμα-Άρης

3/ Ελ Αραμπί-Ολυμπιακός

4/ Διούδης-Παναθηναϊκός

5/ Μουνιέ-Παναιτωλικός

6/ Τσιλούλης-Πανιώνιος

7/ Βαρέλα-ΠΑΟΚ

