Παναιτωλικός: Ο Αναστασίου περιμένει τον Σιέλη

Μετά την αλλαγή σκυτάλης από τον Γιάννη Πετράκη ο Γιάννης Αναστασίου έχει πάρει ήδη ένα πρώτο δείγμα του Παναιτωλικού και κινείται στους ρυθμούς του ντεμπούτο του.

Αυτού με τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Αγρίνιο το επόμενο Σάββατο (18/10) με μοναδικό στόχο τη νίκη. Την πρώτη εντός έδρας μετά από τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια για το πρωτάθλημα αλλά και μία για το Κύπελλο. Αυτή από τον Άρη στην πρεμιέρα της League Phase.

Ο πονοκέφαλος για τον τεχνικό του Παναιτωλικού όσον αφορά την πρώτη του ενδεκάδα έχει να κάνει με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Εκεί όπου μόνος σίγουρος τη στιγμή αυτή είναι ο Νίκολα Στάγιτς και το μεγάλο ερωτηματικό ακούει στο όνομα του Χρίστου Σιέλη.

Ο εκ των αρχηγών της ομάδας του Αγρινίου πήγε ως όφειλε αμέσως μετά από την βαριά ήττα της Κυριακής στην Λιβαδειά από τον Λεβαδειακό με 6-0 στην Κύπρο όπου είχε κληθεί από τον Άκη Μάντζιο. Εκεί διαπιστώθηκε ο τραυματισμός του και πως δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί στα δύο παιχνίδια που θα ακολουθούσανε. Στο χθεσινό εντός έδρας 2-2 με την Βοσνία/Ερζεγοβίνη και αυτό της Κυριακής στο Σαν Μαρίνο και έτσι πήρε τον δρόμο της επιστροφής.

Ο Σιέλης έχει ξεκινήσει ήδη τις απαραίτητες θεραπείες για να μπορέσει να είναι έτοιμος και στη διάθεση του Αναστασίου. Κάτι που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να συμβεί καθώς και ο ίδιος δεν θέλει με τίποτα να απουσιάσει.

Αυτό αποτελεί και θέλω του τεχνικού του Παναιτωλικού αφού δεν έχει άλλη λύση για τη συγκεκριμένη θέση δεδομένου ότι οι άλλοι δύο είναι τραυματίες. Ο Σεμπάστιαν Μλάντεν δεν αποκλείεται να μείνει ακόμη και έναν μήνα ακόμη εκτός δράσης και ο Ουνάι Γκαρθία με δεδομένη την εκτίμηση των 15-20 ημερών απουσίας του εξαιτίας της θλάσης του ίσως προλάβει οριακά το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά.

Σε ένα παιχνίδι όπου θα υπάρχουνε σίγουρα δύο ακόμη απόντες. Οι Κόστα Άλεξιτς και Σωτήρης Κοντούρης που αποβλήθηκαν κόντρα στον Λεβαδειακό ενώ δεδομένη θεωρείται η επιστροφή του Αντρέα Μπουχαλάκη στη δράση όπως πολύ πιθανό και το ντεμπούτο του Τζέισον Τσούρα ως μία επιπλέον λύση στην επίθεση.

Κατά τα άλλα ο Αναστασίου φαίνεται πως θα περιμένει μέχρι τη τελευταία στιγμή για τους Απόστολο Αποστολόπουλο και Μιγκέλ Λουίς. Ο πρώτος όπως όλα δείχνουνε θα προλάβει το παιχνίδι με τους Κρητικούς καθώς έχει ξεπεράσει το τράβηγμα που είχε υποστεί στον δικέφαλο στο παιχνίδι με τον Βόλο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League ενώ ο δεύτερος παραμένει αμφίβολος.

