Παναιτωλικός: Ο Άλεξ Ματσάν γιορτάζει τη γέννηση της κορούλας του

Νέος μέλος στην οικογένειά του υποδέχτηκε ο Παναιτωλικός, καθώς ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής, Άλεξ Ματσάν έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς, γιορτάζοντας τη γέννηση της κορούλας του.

Η σύντροφός του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, λίγες μόλις ώρες μετά την πρώτη του ολοκληρωμένη εμφάνιση με τα «καναρίνια», αγωνιζόμενος σε ολόκληρο το 90λεπτο.

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Παναιτωλικός συνεχάρη τον ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του, στέλνοντας εγκάρδιες ευχές για υγεία, χαρά και αγάπη στο νεογέννητο.

Σε σχετική ανακοίνωση η ΠΑΕ Παναιτωλικός αναφέρει:

«Τις καλύτερες ευχές μας για τη νέα σας παραλαβή! Να είναι ευλογημένο το μωράκι σας με υγεία και αγάπη!»