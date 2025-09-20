Παναιτωλικός: Νίκησε η Κ17 – Ισόπαλη η Κ15 – Έχασε η Κ19

Παρά την καλή απόδοση που είχε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ η ομάδα Κ19 του Παναιτωλικού γνώρισε την ήττα με 1-0 στο πρωτάθλημα Υποδομής της Super League.

Παρά την πίεση που άσκησε στην αρχή ο ΠΑΟΚ, η ομάδα μας στο 28’ έχασε σπουδαία ευκαιρία με τον Βασιλείου και λίγο μετά (34’) δέχτηκε γκολ, με εκτέλεση πέναλτι του Τσιότα.

Παρότι από το 53’ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Βέργου (2η κίτρινη), ο Παναιτωλικός έβγαλε αντίδραση, έγινε απειλητικός και άγγιξε την ισοφάριση. Ο Βασιλείου στο 65’ είχε δοκάρι και στο 73’ έχασε νέα καλή ευκαιρία.

Στο 79’ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι, ενώ στο 84’ ο Αλμπάνης έχασε την τελευταία ευκαιρία για το 1-1. Αγωνίστηκαν οι: Σπούδας, Μεγγίδης, Αδαμόπουλος (λ.τ. 87’ Τοζίδης), Λαζαρίδης, Καρκαμάνης (46’ Ασημακούλας), Φερεκίδης (57΄ Γκορόγιας), Γιωτόπουλος, Γερνάς (57’ Σταμάτης), Βασιλείου, Βέργος, Αλμπάνης.

Η ομάδα μας Κ17 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος πανηγύρισε τη νίκη, επικρατώντας με σκορ 1-0 εκτός έδρας στο Βόλο.

Το γκολ που έφερε το πρώτο τρίποντο της σεζόν σημείωσε στο 75’ ο Τσάπαλης μετά από σέντρα του Δάγκα.

Αγωνίστηκαν οι: Πολυχρονόπουλος, Δάγκας, Τσεκούρας, Ασπρογιάννης, Τσάπαλης, Ρούσσης, Αθανασόπουλος (85’ Μπρούνος), Γκοτζάι (85’ Λαγός), Χασάνης (65’ Γκόγκας), Σαλαγιάννης (λ.τ. 35’ Χατζηιωάννου), Αλμπάνης.

Η ομάδα Κ15 άρχισε τις επίσημες υποχρεώσεις της με ισόπαλο αποτέλεσμα στο Βόλο. Ήταν καλύτερη των γηπεδούχων και την αδικεί το τελικό 0-0, καθώς είχε ευκαιρίες για γκολ.

Στο 40’ στάθηκε άτυχη όταν η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι από κόρνερ του Αναστασίου, ενώ στο 52’ ο τερματοφύλακας του Βόλου απέκρουσε πέναλτι που εκτέλεσε ο Παπαγεωργίου. Αγωνίστηκαν οι: Σπανός, Τσιαβίδης, Γαλιάτσος, Αναστασίου (67΄ Τσαφταρόπουλος), Μυλωνάς, Τσούκης (67’ Τσίντζουρας), Στασινός (50’ Δελαντώνης), Τσάκος, Παναγιωτόπουλος, Παπαγεωργίου (55’ Διαμαντόπουλος), Γιαννίκας (67’ Μέγας).