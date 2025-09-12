Παναιτωλικός: Μπουχαλάκης, Σμυρλής και Ενκολόλο επιστρέφουν - Μαυρίας, Μλάντεν και Τσούρας εκτός
Ο Γιάννης Πετράκης είναι σε θέση να υπολογίζει σε τρεις παίκτες με τους δύο από αυτούς να είναι από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα.
Στην αποστολή του αυριανού αγώνα με τον Βόλο συμμετέχουν οι Ποδοσφαιριστές:
Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.