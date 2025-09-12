Παναιτωλικός: Μπουχαλάκης, Σμυρλής και Ενκολόλο επιστρέφουν - Μαυρίας, Μλάντεν και Τσούρας εκτός

Στην 3η αγωνιστική της SL1 ο Παναιτωλικός υποδέχεται τις προκλήσεις με Μπουχαλάκη, Σμυρλή και Ενκολόλο στην αποστολή ενώ Μαυρίας, Μλάντεν και Τσούρας μένουν εκτός.

Ο Γιάννης Πετράκης είναι σε θέση να υπολογίζει σε τρεις παίκτες με τους δύο από αυτούς να είναι από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα.

Στην αποστολή του αυριανού αγώνα με τον Βόλο συμμετέχουν οι Ποδοσφαιριστές:

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.

