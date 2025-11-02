Παναιτωλικός: Μετά από μια κατάθεση ψυχής… ηττήθηκε στο ’92, από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ βρέθηκε… φάτσα με εντός έδρας γκέλα, αλλά τελικά λυτρωτής ήταν ο Πινέδα που σκόραρε στο 92′ κι έδωσε τη νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού! «Βράζουν» στη Ένωση με τη διαιτησία για το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς. Δοκάρι ο Ζοάο Μάριο.

Λύτρωση στο 92′ για την ΑΕΚ με τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος με πλασέ ξεκλείδωσε την οργανωμένη άμυνα του Παναιτωλικού που πολιορκούνταν για ολόκληρο το ματς και χάρισε το πολύτιμο «τρίποντο» στην Ένωση (1-0), η οποία επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Νωρίτερα στο 78′ ο Γιόβιτς που είχε περάσει ως αλλαγή είχε βρει δίχτυα, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR για φάουλ πάνω στον Μαυρία στη φάση, όπως έκριναν ο διαιτητής Παπαδόπουλος και ο Ευαγγέλου στο VAR, με τους οποίους… βράζουν στην Ένωση.

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Έτσι ξεκίνησαν

Τις αναμενόμενες επιλογές είχε ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, με τον Στρακόσα στην εστία, τους Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα και Ρότα τετράδα στην άμυνα, τον Μαρίν με τον Πινέδα δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Κοϊτά μπροστά τους, τους Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τον Πιερό στην κορυφή της επίθεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μουκουντί και Γιόβιτς ήταν τελικά στον πάγκο από τη στιγμή που δεν ήταν απόλυτα έτοιμοι να ξεκινήσουν. Για τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε τον Τσάβες στην εστία, τους Στάγιτς, Μπουχαλάκη, Σιέλη και Μαυρία στην άμυνα, τους Κόγιτς, Κοντούρη και Εστεμπάν στη μεσαία γραμμή, τους Μίχαλακ και Ενκολόλο στα δύο άκρα και τον Άλεξιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Στο… μισό γήπεδο έπαιζε η ΑΕΚ, αλλά ο Παναιτωλικός κράταγε το μηδέν

Η απόλυτη υπεροχή της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος δεν μεταφράστηκε με κάποιο γκολ για τους κιτρινόμαυρους, παρά το γεγονός ότι έπαιζαν συνεχώς στο μισό του Παναιτωλικού. Κι αυτό γιατί οι παίκτες του Νίκολιτς είτε δεν μπορούσαν να βρουν τη σωστή συνεργασία για να εκτελέσουν στο τελευταίο τρίτο, είτε σπαταλούσαν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά το πρόβλημα στα τελειώματα. Στο 9′ η Ένωση απείλησε για πρώτη φορά με ωραία ενέργεια και πάσα του Ρότα στον Καλοσκάμη, με τον τελευταίο να βλέπει τον Τσάβες να αποκρούει το σουτ που επιχείρησε, ενώ στο 15′ η κεφαλιά του Ρέλβας μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν δεν βρήκε στόχο.

Η ΑΕΚ έπαιζε αρκετά από τη δεξιά πλευρά με Ρότα και Καλοσκάμη, με τον Ζοάο Μάριο από την αριστερή να μην έχει μπει στο ματς και τον Κοϊτά να μην μπορούσε να προσφέρει πολλά πίσω από τον Πιερό. Η μοναδική φορά που ο Παναιτωλικός φάνηκε απειλητικός στο πρώτο μέρος ήταν στο 26′ όταν ο Μίχαλακ ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Βίντα, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Στρακόσα πλάγια μέσα από την περιοχή.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλά στημένοι στον αγωνιστικό χώρο με οργανωμένη άμυνα, με την ΑΕΚ ωστόσο να μην μπορεί να πάρει το προβάδισμα σε τρεις καλές στιγμές που έφτιαξε ως το τέλος του ημιχρόνου. Στο 31′ μετά το δυνατό γύρισμα-σουτ του Ρότα, οι Ζοάο Μάριο και Πιερό δεν μπόρεσαν να σπρώξουν την μπάλα προς την εστία μέσα στη μικρή περιοχή, στο 39′ η κεφαλιά του Καλοσκάμη πέρασε πάνω από το οριζόντιο, ενώ στο 44′ ο Ζοάο Μάριο σπατάλησε τεράστια στιγμή μετά από σέντρα του Ρότα στέλνοντας την μπάλα σε κενή εστία πάνω από το οριζόντιο.

Ο Πινέδα στο 92′ λύτρωσε την ΑΕΚ δίνοντας της τρεις πολύτιμους βαθμούς

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Αναστασίου προώθησε τον Μπουχαλάκη στον άξονα και γύρισε τον Κόγιτς στόπερ, ενώ αντίθετα ο Νίκολιτς δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή. Η πρώτη στιγμή που συνεργάστηκαν σωστά Κοϊτά και Ζοάο Μάριο ήταν στο 48′ με την ΑΕΚ να αγγίζει ο προβάδισμα. Ο Κοϊτά πέρασε την μπάλα αριστερά στην περιοχή στον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό και ο τελευταίος είδε την μπάλα μετά το τελείωμά του να κοντράρει και να σταματάει στο οριζόντιο.

Το σκηνικό δεν άλλαζε με την ΑΕΚ να εξακολουθεί να πιέζει στο μισό του Παναιτωλικού, αλλά να μην μπορεί να βρει τρόπο να ξεκλειδώσει τη σφιχτή ανασταλτική του λειτουργία. Ο χρόνος περνούσε και ο Νίκολιτς έριξε στο παιχνίδι τον Γιόβιτς αντί του Καλοσκάμη, παίζοντας με δύο φορ. Η Ένωση επέμενε να προσπαθεί να λύσει τον… Γόρδιο Δεσμό προσπαθώντας κυρίως από τη δεξιά πτέρυγα, με τον Νίκολιτς να βάζει και τον Γκατσίνοβιτς αντί του Μαρίν, αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Αυτή ήρθε από στατική φάση στο 74′ με εκτέλεση κόρνερ του Ζοάο Μάριο και κεφαλιά του Γιόβιτς, με τον Άλεξιτς να σώζει με το κεφάλι πάνω στη γραμμή.

Τη λύση η ΑΕΚ τη βρήκε στο 78′ αλλά το γκολ δεν μέτρησε. Ο Ρότα σέντραρε, ο Τσάβες απέκρουσε την κεφαλιά του Γιόβιτς και ο Σέρβος στην επαναφορά σκόραρε. Ο Ευαγγέλου ωστόσο κάλεσε τον Παπαδόπουλο στο VAR για σπρώξιμο του Γιόβιτς στον Μαυρία και ακύρωσε το τέρμα. Από τον πάγκο της ΑΕΚ πετάχτηκαν έξαλλοι με τον τιμ μάνατζερ Δημήτρη Ναλιτζή να αποβάλλεται. Η ΑΕΚ με επιμονή όμως κατάφερε στο 92′ να βρει το πολυπόθητο γκολ. Ο Πινέδα συνεργάστηκε με τον Ρότα, ο δεύτερος έκανε το γύρισμα και ο Μεξικανός μέσα από την περιοχή με πλασέ βρήκε δίχτυα για το 1-0. Ήταν το γκολ που έδωσε και τους πολύτιμους τρεις βαθμούς στην Ένωση.

MVP: Ο Πινέδα έκανε ματσάρα στη μεσαία γραμμή με ανακτήσεις και οργάνωση παιχνιδιού, ενώ είναι ο παίκτης που λυτρώνει την ΑΕΚ με το νικητήριο γκολ στο 92′.

Στο ύψος του: Εξαιρετικό παιχνίδι από τον Ρότα στη δεξιά πλευρά που συμμετείχε στο επιθετικό κομμάτι και φυσικά έδωσε την ασίστ στο γκολ του Πινέδα στις καθυσερήσεις.

Αδύναμος κρίκος: Ο Μίχαλακ δεν βοήθησε στο αριστερό φτερό του Παναιτωλικού, σπαταλώντας και τη μοναδική ευκαιρία των φιλοξενούμενων στο ματς.

Η γκάφα: την έκανε ο Ζοάο Μάριο στην τεράστια χαμέη

