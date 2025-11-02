Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, 2025
Αθλητικά Νέα

Παναιτωλικός: Με τις γνωστές απουσίες στη Νέα Φιλαδέλφεια

Με απουσίες θα παραταχθεί ο Παναιτωλικός στην Νέα Φιλαδέλφεια για τον αγώνα με την ΑΕΚ απόψε στις 21.00

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Μανρίκε και στους τραυματίες Μλάντεν και Αποστολόπουλο.

Η αποστολή του Παναιτωλικού
Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρθία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.

 

