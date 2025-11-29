Παναιτωλικός: Με σημαντικές απουσίες η εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

Σημαντικές απουσίες έχει να διαχειριστεί ο Παναιτωλικός που θα αναμετρηθεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής (30.11.25), εντός έδρας, με τον Ολυμπιακό η αποστολή του οποίου έφθασε το απόγευμα στο Αγρίνιο.

Στους τραυματίες Μλάντεν, Στάγιτς και Αποστολόπουλο προστέθηκαν ο Σιέλης και ο Μίχαλακ. Ο διεθνής Κύπριος αμυντικός αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, ενώ ο Πολωνός εξτρέμ έχει ενόχληση στον δικέφαλο και έμεινε εκτός για προληπτικούς λόγους.

Στην αναμέτρηση δεν θα συμμετάσχει ο Ενκολόλο που συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Η αποστολή του Παναιτωλικού για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό:

