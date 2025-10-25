Παναιτωλικός: Με Σιέλη, Μλάντεν και Λουίς η αποστολή για Κηφισιά - Ξανά εκτός ο Γκαρθία

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νίκαια και η αποστολή της ομάδας είναι έτοιμη για την 8η αγωνιστική της Super League 1 το Σάββατο 25 Οκτωβρίου και ώρα 17.00.

Στην αποστολή της ομάδας του Αγρινίου συμπεριλαμβάνονται οι μέχρι πρότινος τραυματίες Σιέλης, Μλάντεν και Λουίς, όπως και οι Άλεξιτς και Κοντούρης που εξέτισαν την ποινή τους από τις αποβολές στη Λιβαδειά, κόντρα στον ΟΦΗ στο Αγρίνιο.

Αντιθέτως, εκτός αποστολής έμεινε ξανά ο Ουνάι Γκαρθία που παρά το γεγονός ότι μπήκε σταδιακά σε ρυθμούς προπόνησης μέσα στην εβδομάδα, δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του και προφυλάχθηκε.

Παράλληλα, εκτός αποστολής, όπως ήταν φυσικό, έμεινε ο τιμωρημένος Νίκολα Στάγιτς και ο τραυματίας Δαυίδ Γαλιάτσος.

Η αποστολή του Παναιτωλικού:

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.

agriniara.gr