Παναιτωλικός: Με Μπουχαλάκη στη Λιβαδειά - Η αποστολή της ομάδας

Παναιτωλικός: Με Μπουχαλάκη στη Λιβαδειά - Η αποστολή της ομάδας

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ματς με αντίπαλο το Λεβαδειακό. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη

Στην αποστολή επέστρεψε όπως αναμενόνταν και ο Λάζαρ Κόγιτς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Παναθηναϊκό για λόγους ξεκούρασης.

Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Λουίς, Μλάντεν και Αποστολόπουλος, ενώ εκτός βρίσκεται και ο Αγαπάκης.

Η αποστολή του Παναιτωλικού
Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.

GAZZETTA.GR

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η ανοικτή «πληγή» των τροχαίων δίπλα στο δημογραφικό

Η ανοικτή «πληγή» των τροχαίων δίπλα στο δημογραφικό

Η ανοικτή «πληγή» των τροχαίων δίπλα στο δημογραφικό καθώς όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε θανατηφόρα ατυχήματα 

04 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ, ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;