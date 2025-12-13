Παναιτωλικός: Με… 19 παίκτες κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας ματς με την ΑΕΚ, στο οποίο για ακόμα μια φορά ο Γιάννης Αναστασίου θα έχει να διαχειριστεί αναμενόμενες αλλά πολύ σημαντικές απουσίες, με 19 παίκτες θα παραταχθεί η ομάδα απέναντι στην ΑΕΚ

Εδώ και και καιρό είναι στο ιατρικό δελτίο οι Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Μλάντεν, ενώ νεότερες προσθήκες σε αυτό είναι οι Κοντούρης – Μαυρίας, οι οποίοι έφυγαν από τις Σέρρες με θλάση, ενώ ο Ενκολόλο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις του στο δικέφαλο.

Θυμίζουμε πως τα Καναρίνια έχουν και τους… μόνιμους απόντες, λόγω της ρήξης χιαστού που έχουν υποστεί, Γαλιάτσο και Λουίς. Χαρακτηριστικό πως οι Αγρινιώτες όχι απλά δεν συμπληρώνουν 23αδα, αλλά στην αποστολή βρίσκονται 19 παίκτες.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρθία, Κόγιτς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.

