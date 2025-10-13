Παναιτωλικός- Λέων Μεσολογγίου: Νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα μπάσκετ με 87-70

Νικηφόρα ξεκίνησε ο Παναιτωλικός το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α2 ΕΣΚΑΒΔΕ, επικρατώντας του Α.Σ. Λέοντα Μεσολογγίου με 87-70 στην πρεμιέρα, με κορυφαίο σκόρερ τον Γιώργο Κάκο.

Η ανακοίνωση:

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της Α2 Κατηγορίας της ΕΣΚΑΒΔΕ ο Παναιτωλικός.

Στο κλειστό του ΔΑΚ Αγρινίου "Μιχάλης Κούσης" η ομάδα του Αγρινίου κέρδισε με 87 - 70 τον Α.Σ. Λέων Μεσολογγίου.

Ο Παναιτωλικός πήρε από το ξεκίνημα του αγώνα μικρή διαφορά και στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ξέφυγε στο σκορ φτάνοντας στο +9 στην ανάπαυλα.

Τα πάντα ουσιαστικά κρίθηκαν στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Παναιτωλικό να στέλνει το προβάδισμά της στους 22 πόντους. Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι μείωσαν λίγο το εύρος της διαφοράς που έκλεισε στους 17 πόντους.

Πρώτος σκόρερ του Παναιτωλικού ήταν ο Γιώργος Κάκος με 28 πόντους και ακολούθησαν ο Χρήστος Πιστιόλης με 17 και ο Κώστας Μινασιάν με 11.

Για τους φιλοξενούμενους πρώτος σκόρερ ήταν ο Πέτρος Καρανίκας με 22 πόντους, 16 είχε ο Δημήτρης Πάσσιος και 15 ο Χρήστος Τσαπατώρης.

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναιτωλικός έχει ρεπό και ο επόμενος αγώνας είναι στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής, στις 25 Οκτωβρίου που φιλοξενείται στα Γιάννενα από τον Α.Γ.Σ.Ι.

Δεκάλεπτα: 25 - 20, 20 - 16, 28 - 15, 14 - 19.

Διαιτητές: Καννής - Νάκας.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. (Βασίλης Ζαρκάδας): Ακριτίδης, Κουβέλης 5(1), Κάκος 28(6), Έξαρχος 5(1), Πιστιόλης 17, Κρέλιας 2, Σύρρος 2, Τσέπας 9, Λιακόπουλος, Ανδρίτσος 2, Παπαπάνος 6(1), Μινασιάν 11(3).

Α.Σ. ΛΕΩΝ (Βαγγέλης Κούσουλας): Παστρωμάς, Μαντέλος 9, Παπαζήσης, Σακκαρέλης 2, Καρανίκας 22, Καλύβας 1, Πάσσιος 16, Καγιάννης, Τσαπατώρης 15(2), Καρδακάς 3, Ρόμπολας 2.