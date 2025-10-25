Παναιτωλικός - Κηφισιά: Μπέρδεψε τις εστίες ο Κατσικογιάννης μετά τον έλεγχο του VAR!

Μπερδεύτηκε ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης στο Κηφισιά – Παναιτωλικός, δείχνοντας αρχικά πέναλτι για την Κηφισιά αντί για τον Παναιτωλικό.

Ο Μαϊντάνα στην προσπάθειά του να απομακρύνει, βρήκε με το χέρι την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Κατσικογιάννης κλήθηκε στο VAR για να τσεκάρει τη φάση.

Μετά το on field review αποφάσισε πως ήταν πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού, αλλά αρχικά μπέρδεψε τις εστίες δείχνοντας τη βούλα στην περιοχή των φιλοξενούμενων και όχι των γηπεδούχων!

Τελικά το κατάλαβε και γύρισε προς την περιοχή της Κηφισιάς δείχνοντας το σημείο του πέναλτι. Ο Αγκίρε ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Ραμίρεζ απέκρουσε κρατώντας το 1-1 στο 98'!

