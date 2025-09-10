Παναιτωλικός: Καλωσορίζει τον Βολιβιανό Τζέισον Τσούρα με τριετές συμβόλαιο

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέισον Τσούρα από τη Βολιβία με τριετές συμβόλαιο, ο οποίος θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 20.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός αναφέρεται:

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από την ομάδα The Strongest της Βολιβίας του ποδοσφαιριστή Τζέισον Τσούρα (Jeyson Chura), ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναιτωλικό.

Γεννήθηκε στις 02.03.2002 και από την Tahuichi στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα, εντάχθηκε στην Strongest U20. Την τελευταία πενταετία αγωνίζεται στην επαγγελματική ομάδα καταγράφοντας 146 συμμετοχές, ενώ φόρεσε 10 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών της Βολιβίας.

Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 20.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!