Παναιτωλικός: Ήττες για Κ17 και Κ15

Οι ομάδες του Παναιτωλικού Κ17 και Κ15 γνώρισαν την ήττα από τις αντίστοιχες ομάδες της ΑΕΚ

Δύο ήττες γνώρισαν σήμερα οι ομάδες του Παναιτωλικού από τις αντίστοιχες της ΑΕΚ στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League. Η Κ17 έχασε με σκορ 4-2. Προηγήθηκε με αυτογκόλ στο 1’, αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 1-3, για να μειώσει στο 80’ ο Αλμπάνης. Αγωνίστηκαν οι: Αρεβάτζε, Δάγκας (57’ Χασάνης), Τσάπαλης (67’ Λαγός), Τσεκούρας, Οικονομίδης, Ρούσης, Βιανέλο (57’ Μπρούνος), Αθανασόπουλος, Τοζίδης (57’ Αλμπάνης), Γκοτζάι, Γκόγκας (85’ Γκαζέπης).

Η Κ15 έχασε με σκορ 2-0, με την ΑΕΚ να σκοράρει στο 1ο λεπτό και να πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο 22’. Αγωνίστηκαν οι: Σπανός, Γιαννίκας (76’ Νικολόπουλος), Γαλιάτσος, Μέντζας, Μυλωνάς, Τσούκης, Παναγιωτόπουλος (65’ Τσιαβίδης), Τσάκος (55’ Στασινός), Μέγας (55’ Παπαγεωργίου), Δελαντώνης (76’ Γκρίζης), Μπαλάφας.

panetolikos.gr

