Παναιτωλικός: Ήττες για Κ17 και Κ15

Δύο ήττες γνώρισαν σήμερα οι ομάδες του Παναιτωλικού από τις αντίστοιχες της ΑΕΚ στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League. Η Κ17 έχασε με σκορ 4-2. Προηγήθηκε με αυτογκόλ στο 1’, αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 1-3, για να μειώσει στο 80’ ο Αλμπάνης. Αγωνίστηκαν οι: Αρεβάτζε, Δάγκας (57’ Χασάνης), Τσάπαλης (67’ Λαγός), Τσεκούρας, Οικονομίδης, Ρούσης, Βιανέλο (57’ Μπρούνος), Αθανασόπουλος, Τοζίδης (57’ Αλμπάνης), Γκοτζάι, Γκόγκας (85’ Γκαζέπης).

Η Κ15 έχασε με σκορ 2-0, με την ΑΕΚ να σκοράρει στο 1ο λεπτό και να πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο 22’. Αγωνίστηκαν οι: Σπανός, Γιαννίκας (76’ Νικολόπουλος), Γαλιάτσος, Μέντζας, Μυλωνάς, Τσούκης, Παναγιωτόπουλος (65’ Τσιαβίδης), Τσάκος (55’ Στασινός), Μέγας (55’ Παπαγεωργίου), Δελαντώνης (76’ Γκρίζης), Μπαλάφας.

