Παναιτωλικός: Η πιο βαριά ήττα στην ιστορία των Αγρινιωτών - "Έφαγε" έξι από την Λειβαδιά

Η ήττα με 6-0 από τον Λεβαδειακό είναι η πιο βαριά στην ιστορία του Παναιτωλικού! Ο Παναιτωλικός υπέστη πανωλεθρία στη Λιβαδειά.

Η ομάδα του Αγρινίου συνετρίβη με 6-0 και αυτή είναι η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της. Ο Παναιτωλικός έχει δεχθεί δύο ακόμα φορές έξι γκολ, αλλά πέτυχε έστω ένα τέρμα. Μία φορά από τον Ολυμπιακό και μία από τον Άρη. Έχει δεχθεί επίσης πέντε γκολ σε έντεκα αγώνες.

Τον... διέλυσε από ημίχρονο! Ο καταιγιστικός Λεβαδειακός πετυχαίνοντας 4 (!!!) γκολ στο πρώτο ημίχρονο, διέλυσε το... φάντασμα του Παναιτωλικού (6-0) και πάτησε 4άδα! Πεντρόσο (2), Παλάσιος, Συμελίδης, Λαγιούς τα γκολ της νίκης. Με δέκα από το 35' οι Αγρινιώτες λόγω αποβολής του Αλεξιτς και με εννιά στις καθυστερήσεις μετά την αποβολή του Κοντούρη. Τρία πέναλτι οι Βοιωτοί

Ένας φοβερός Λεβαδειακός έκανε ό,τι ήθελε τον Παναιτωλικό διασύροντάς τον με 6-0 και ανέβηκε στην 4η θέση με 10 βαθμούς, συνεχίζοντας από την άλλη τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα. Τα... καναρίνια από την πλευρά τους πραγματοποίησαν κάκιστη εμφάνιση και θα μπορούσαν να είχαν δεχθεί ακόμα περισσότερα τέρματα.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέβασε τον Λεβαδειακό με 4-2-3-1 και τον Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια, τον Τσάπρα δεξί μπακα, τον Βήχο αριστερό και τους Αμού Χάνα και Λιάγκα στο κέντρο της άμυνας. Οι Τσοκάι και Τσιμπόλα ήταν τα αμυντικά χαφ και πίσω από τον Πεντρόσο ξεκίνησαν οι Λαγούς, Συμελίδης και Παλάσιος.

Ο Γιάννης Πετράκης κατέβασε επίσης τα... καναρίνια με 4-2-3-1 και τον Τσάβες στο τέρμα, τον Μανρίκε αριστερό μπακ, τον Μαυρία δεξί και τους Σιέλη και Γκαρσία στο κέντρο της άμυνας. Αμυντικά χαφ ήταν οι Κόγιτς και Ενκολόλο στην μεσαία γραμμή και πίσω από τον Άλεκσιτς ήταν οι Εστέμπαν, Μάτσαν και Μίχαλακ.

Μαγικός Λεβαδειακός σάρωσε από το πρώτο ημίχρονο τον Παναιτωλικό

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο που ήταν εξαιρετικό για τον Λεβαδειακό. Οι Βοιωτοί από το πρώτο λεπτό ανέλαβαν τα ηνία και δεν σταμάτησαν να πιέζουν. Μια πίεση που απέφερε καρπούς και μάλιστα όχι μία και δύο, αλλά τέσσερις φορές σε ένα ονειρικό ημίχρονο για τους γηπεδούχους που έκαναν ό,τι ήθελαν τους φιλοξενουμένους.

Πέναλτι στο 14' και γκολ του Πεντρόσο

Ο χορός των γκολ ξεκίνησε στο 14' με τον Ενκολολό μετά από κακή έξοδο του Τσάβες να βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Ο Κόκκινος αρχικά δεν έδωσε κάτι, αλλά κλήθηκε από το VAR και αφού είδε την φάση έδωσε την εσχάτη των ποινών με τον Πεντρόσο να ευστοχεί ανοίγοντας το σκορ για τους γηπεδούχους.

Ο Συμελίδης από κοντά το 2-0

Μετά το 1-0 οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 24' και 25' με Μίχαλακ και Ματσάν βρέθηκαν κοντά στο 1-1, αλλά όχι μόνο δεν κατάφεραν να το πετύχουν, αλλά στο 31' είδαν τους αντιπάλους τους να πετυχαίνουν και άλλο γκολ. Συγκεκριμένα ο Λαγιούς έκανε ωραία προσπάθεια και σουτ, ο Τσάβες δεν έδιωξε και τόσο καλά και ο αμαρκάριστος Συμελίδης από κοντά δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2-0.

Τραγικό λάθος του Άλεκσιτς με 10 οι Αγρινιώτες και νέο γκολ οι Βοιωτοί

Σαν να μην έφτανε αυτό για τα «καναρίνια» στο 35' έμειναν και με 10 παίκτες με τον Άλεκσιτς να κάνει βουτιά μέσα στην περιοχή ενώ είχε ήδη κάρτα και τον Κόκκινο να του δείχνει δεύτερη κίτρινη και να τον βγάζει εκτός αγώνα. Τέσσερα λεπτά μάλιστα ο Λεβαδειακός σε μια νέα ωραία επίθεση έκανε το 3-0 με τον Τσάπρα να βρίσκει τον Πεντρόσο που δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει και να πετύχει το τρίτο γκολ της ομάδας του.

Ο Παλάσιος το τέταρτο στις καθυστερήσεις

Το ό,τι σήμερα για τον Παναιτωλικό δεν πήγαινε τίποτα καλά φάνηκε και στο 4ο γκολ. Συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Μανρίκε βρήκε τον Παλάσιος με το χέρι, ο Κόκκινος κλήθηκε πάλι στο VAR έδωσε πέναλτι και ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ευστόχησε κάνοντας το 4-0, σκορ με το οποίο και ολοκληρώθηκε ένα μαγικό ημίχρονο για τους Βοιωτούς.

«Έκρυψαν» την μπάλα για το 5-0

Από το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι έπαιζαν μονότερμα τους φιλοξενούμενους και στο 61' κατάφεραν να πετύχουν ακόμα ένα και μάλιστα πανέμορφο γκολ. Συγκεκριμένα έκρυψαν την μπάλα με τον Τσιμπόλα με τακουνάκι να βρίσκει τον Παλάσιος, αυτός τον Λαγιούς που από κοντά έκανε το 5-0 σε μία φάση που έδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως ο Λεβαδειακός έχει αυτοματισμούς που δύσκολα συναντάς και στις λεγόμενες μεγάλες ομάδες.

Πέναλτι στις καθυστερήσεις και 6ο γκολ ο Λεβαδειακός

Μετά και το 5-0 οι γηπεδούχοι κατέβασαν ταχύτητα αλλά στις καθυστερήσεις κέρδισαν ακόμα ένα πέναλτι με τον Κοντούρη να κρατάει τον Παλάσιος. Μάλιστα μετά από εξέταση του VAR δέχθηκε και απευθείας κόκκινη. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Γιούριτς διαμορφώνοντας το τελικό 6-0.

MVP: Θα ήταν άδικο να βάλουμε κάποιον παίκτη του Λεβαδειακού μετά από τέτοια εμφάνιση και νίκη, οπότε θα βάλουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο που έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ομάδα που να παίζει τόσο ωραίο ποδόσφαιρο.

Στο ύψος τους: Εδώ θα μπουν όλοι οι παίκτες των Βοιωτών πλην του Λοντίγκιν, όχι γιατί ήταν κακός, αλλά γιατί δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι. Σε ένα από το πιο εύκολα παιχνίδια στην καριέρα του.

Αδύναμος κρίκος: Και εδώ χωρίς υπερβολή θα μπει όλος ο Παναιτωλικός. Τα... καναρίνια ήταν τραγικά σήμερα σε σημείο του να φεύγουν με 5 γκολ από την Λιβαδειά και να λένε και λίγα ήταν.

Γκάφα: Δεδομένα την έκανε ο Άλεκσιτς που ενώ ήξερε πως είχε κίτρινη κάρτα, έκανε χαζό θέατρο στο 35' με συνέπεια να αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες και κάπου εκεί όλα τελείωσαν.

