Παναιτωλικός: Η ενδεκάδα του Πετράκη για το ματς με τον Βόλο

Ανακοινώθηκαν οι έντεκα ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Γιάννης Πετράκης για την αρχική ενδεκάδα του Παναιτωλικός-Βόλο.

Οι δύο Προπονητές Χουάν Φεράντο και Γιάννης Πετράκης κατέληξαν στους έντεκα με τους οποίους θα ξεκινήσουν το παιχνίδι:

Βόλος Ν.Π.Σ. (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Λάμπρου, Τζόκα, Χάμουλιτς, Χουάνπι, Μαρτίνες, Κόμπα, Φορτούνα και Χέρμανσον Στον πάγκο οι: Αντελέγε, Λαγωνίδης, Θαρθάνα, Γρόσδης, Μπουζούκης, Μακνί, Μύγας, Πίντσι, Σινανάι, Τασιούρας, Ασεχνούν και Τριανταφύλλου Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γκαρσία, Αγκίρε, Μανρίκε, Εστεμπάν, Αγαπάκης, Κόγιτς, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Μίχαλακ και Λουΐς Τσάβες, Αγαπάκης, Γκαρσία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Κόγιτς, Λουίς, Μίχαλακ, Μανρίκε, Εστέμπαν και Αγκίρε.

Στον πάγκο οι: Ζίβκοβιτς, Μάνος, Κοντούρης, Σμυρλής, Μπελεβώνης, Ματσάν, Ενκολόλο, Άλεξιτς, Σιέλης, Μπουχαλάκης, Γαλιάτσος και Νικολάου

Στο γήπεδο έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται κόσμος, με τους φιλάθλους να παίρνουν θέσεις στις εξέδρες και να δημιουργούν ζωντανή ατμόσφαιρα, ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων ολοκληρώνουν την προθέρμανσή τους και ετοιμάζονται για την έναρξη του αγώνα.

Δείτε φωτογραφίες: