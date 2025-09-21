Παναιτωλικός: Η αρχηγική παρουσία και σιγουριά του Τσάβες

Χαρακτηριστική ήταν η φάση που ο «captain» των Καναρινιών βγήκε πολύ μακριά από την περιοχή του και έφτασε μέχρι το... πλάγιο άουτ, ώστε να παίξει την μπάλα με τα πόδια, βγάζοντας μεγάλη σιγουριά στις ικανότητες του.

Αξιοσημείωτο επίσης και δείγμα του mentality του, το οποίο περνάει στην ομάδα ως αρχηγός, πως στο φινάλε αντί να κρατήσει την μπάλα και να «παίξει» με το χρόνο έπαιξε γρήγορα (όπως είχε κάνει στη φάση της... ασίστ κόντρα στο Βόλο), προσπαθώντας να πιάσει στον... ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ώστε η ομάδα του να διεκδικήσει το τρίποντο, παρόλο που αγωνιζόταν με δέκα παίκτες.

Τέσσερις βαθμοί με 15 αποκρούσεις

Οι τέσσερις βαθμοί που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής ο Παναιτωλικός προέρχονται από τα... γάντια του Τσάβες. Στα δυο σπουδαία αποτελέσματα των Καναρινιών στη Θεσσαλονίκη ο ύψους 1.82 μ. πορτιέρε έχει κρατήσει το «μηδέν», έχοντας κάνει αθροιστικά 15 επεμβάσεις.

Συγκεκριμένα στη σπουδαία νίκη επί του Άρη ο Αργεντινός έκανε 8 αποκρούσεις, ενώ στη «μοιρασιά» με τον ΠΑΟΚ χρειάστηκε να βγάλει τα... κάστανα από τη φωτιά 7 φορές. Φυσικά η πιο σπουδαία ήταν η εντυπωσιακή επέμβαση του στην κεφαλιά - κανονιά του Καμαρά, ο οποίος δεν κατάφερε αυτήν τη φορά να «λυτρώσει» την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Τα τρομερά αντανακλαστικά του, οι εντυπωσιακές εκτινάξεις και το «διάβασμα» που κάνει στις φάσεις τον έχουν αναδείξει σε μεγάλο πρωταγωνιστή των Αγρινιωτών.

Με... σπασμένα φρένα

Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ο Τσάβες αποτελεί τον «κέρβερο» της οπισθοφυλακής του Παναιτωλικού. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας έχει δυο πολύ κομβικά clean sheet στις πέντε εμφανίσεις του στην τρέχουσα σεζόν, ενώ συνολικά έχει κρατήσει 23 φορές ανέπαφη την εστία του σε 54 εμφανίσεις με τον Τίτορμο στο στήθος.

Επί της ουσίας ο 30χρονος από το Μαρτίν Κορονάδο του Μπουένος Άιρες συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την περασμένη σεζόν, στην οποία ήταν από τα πρόσωπα της ομάδας του Γιάννη Πετράκη που έφτασε μια...ανάσα από τα Play Offs 5-8.

Σε 36 ματς πρωταθλήματος κράτησε ανέπαφη την εστία του 15 φορές, ενώ με τις επιδόσεις του βγήκε πρώτος στο παιχνίδι Fantasy της Stoiximan Super League, για το οποίο βραβεύτηκε στην κλήρωση του φετινού πρωταθλήματος.

Η αξία του Αργεντινού αποτυπώνεται και από τους συναδέλφους του, καθώς ο κίπερ του Παναιτωλικού είναι στην τριάδα της ψηφοφορίας του ΠΣΑΠΠ για κορυφαίος «άσος» της σεζόν. Οι άλλοι δυο υποψήφιοι είναι ο Κωσταντής Τζολάκης του νταμπλούχου Ολυμπιακού και ο Νίκος Χριστογεώργος του φιναλίστ του Κυπέλλου ΟΦΗ.

Θυμίζουμε πως ο Τσάβες αγωνίζεται στον Παναιτωλικό με τη μορφή δανεισμού από την Αρχεντίνος Τζούνιορς έως τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Οι Αργεντινοί έχουν «δέσει» τον ύψους 1.82μ. κίπερ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027 και η ρήτρα που προβλέπεται στο συμβόλαιο του για αποδέσμευση είναι στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ!

gazzetta.gr