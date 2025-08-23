Παναιτωλικός: Η αποστολή της ομάδας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο
Ο Παναιτωλικός ξεκινά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο και στην αποστολή της ομάδας είναι και οι Σιέλης και Άλεξιτς.
Οι δύο προαναφερόμενοι παίκτες ξεπέρασαν τα μυϊκά τους προβλήματα, αλλά έμειναν εκτός οι τραυματίες Μλάντεν, Μαυρίας και Σμυρλής.
Στην αποστολή συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές:
Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Παρδαλός, Ράδος, Σιέλης, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.