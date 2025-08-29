Παναιτωλικός: Η 22άδα που θα αντιμετωπίσει τον Άρη στη 2η αγωνιστική

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την 22άδα που θα αγωνιστεί απέναντι στον Άρη στη 2η αγωνιστική, με στόχο θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας.

Με μικρές αλλαγές σε σχέση με την πρεμιέρα, η ομάδα του Αγρινίου ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τον Άρη για τη 2η αγωνιστική της Super League. Στη λίστα μπήκε ο τερματοφύλακας Παρδαλός, αποτελώντας τη μοναδική νέα προσθήκη, ενώ οι γνωστές απουσίες παραμένουν.

Ο Γιάννης Πετράκης εξακολουθεί να μην έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Μαυρία, Σμυρλή και Μλάντεν, που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης, καθώς και τους νεαρούς Χότζα και Εσκετζή.

Η αποστολή:

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ράδος, Σιέλης, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς, Παρδαλός.

Η ομάδα θα κυνηγήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι κάθε βαθμός εκτός έδρας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος για τη συνέχεια.