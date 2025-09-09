Παναιτωλικός: Γιατί ο Ενκολόλο πρόλαβε τον Τσούρα

Λίγο πριν το τέλος των μεταγραφών στο τέλος της εβδομάδας και στον Παναιτωλικό απομένει να φανεί αν τα δύο τελευταία τους αποκτήματα οι Τζέισον Τσούρα και Μπενί Ενκολόλο θα κάνουνε το ντεμπούτο τους το Σάββατο κόντρα στον Βόλο στο Αγρίνιο.

Το ερωτηματικό έχει να κάνει περισσότερο με τον διεθνή Βολιβιανό χαφ που ήταν να ξεκινήσει προ διημέρου, το Σάββατο (6/9), το ταξίδι του.

Αυτό με τελικό προορισμό το Αγρίνιο από την πατρίδα του μετά από την έκδοση της βίζας του. Το γεγονός όμως ότι έχασε μία πτήση είχε σαν αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να μην έχει φθάσει.

Κάτι που απομένει να φανεί αν θα συμβεί σήμερα αλλιώς αυτό υπάρχει η αισιοδοξία πως θα συμβεί αύριο. Με δεδομένο αυτό ακολούθως ο Τσούρα θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις ώστε στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του που θα τον κάνει και επίσημα ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού.

Σε αντίθεση με τον πρώην χαφ της Δε Στρόνγκεστ ο Ενκολόλο δεν έχασε χρόνο και βρίσκεται στο Αγρίνιο έτοιμος για να κάνει την πρώτη του προπόνηση. Εξάλλου ο πρώην Γάλλος μεσοεπιθετικός της ρουμάνικης Κλουζ είναι έτοιμος από όλες τις απόψεις αφού βρισκόταν σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Όπως και να έχει ο Γιάννης Πετράκης είναι αυτός που θα αποφασίσει αν τελικά θα συμπεριλάβει τους Τσούρα και Ενκολόλο στην αποστολή του Σαββάτου με τον Βόλο στο Αγρίνιο. Του εντός έδρας παιχνιδιού για την 3η αγωνισιτκή της Stoiximan Super League στα πλαίσια της επανέναρξης του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων στο δρόμο της πρόκρισής τους για τη τελική φάση του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ.

Τέλος απομένει να φανεί αν ο Παναιτωλικός έχει ολοκληρώσει ή όχι τις μεταγραφές του για το καλοκαίρι… μέχρι τον Ιανουάριο.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι στα υπόψη είναι πάντα η περίπτωση ενός έμπειρου διεθνή μέσου όπου αναμένεται η απάντησή του ως το κερασάκι της χρονιάς στον δρόμο προς τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του ομάδα του Αγρινίου.

