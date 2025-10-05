Παναιτωλικός: Έτοιμες οι γυναίκες για την πρεμιέρα με το Άργος σήμερα στο Emileon

Έτοιμος παρουσιάζεται ο Παναιτωλικός για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Β Εθνικής στο ποδόσφαιρο γυναικών (Κυριακή 5 Οκτωβρίου ώρα 16:00 με Φείδων Άργους στο Emileon Sports Center).

Στους δύο τελευταίους αγώνες προετοιμασίας μετράει μία νίκη και μία ισοπαλία, ενώ έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο έμψυχο υλικό, καθώς προστέθηκαν και άλλες ποδοσφαιρίστριες στο δυναμικό του.

Συγκεκριμένα στο προτελευταίο φιλικό που έδωσε στα Ιωάννινα επιβλήθηκε του Άτλα Ιωαννίνων (ομάδα επίσης Β’ Εθνικής) με σκορ 5-0 και σκόρερς τις Παπαϊωάννου 1, Καστλ 1, Ο Ντρίσκολ 1, Παναγιώτου 1 και 1 αυτογκόλ. Ισόπαλος αναδείχτηκε χθες Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στα Γρεβενά με τις Σειρήνες με σκορ 3-3 και σκόρερς τις Καστλ 1, Ο Ντρίσκολ 1 και 1 αυτογκόλ.

