Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου 4-1: «Ζωντανός» με υπέροχα γκολ – Θα τα δώσει όλα με Ηρακλή για πρόκριση στο Κύπελλο

Ο Παναιτωλικός επικράτησε άνετα της Ελλάδος Σύρου για το Κύπελλο μετά από πολύ ωραία γκολ στο Αγρίνιο και θα τα δώσει όλα με τον Ηρακλή.

Ο Παναιτωλικός νίκησε με 4-1 την Ελλάς Σύρου χάρη στις γκολάρες από Τσούρα, Ματσάν κι Αγκίρε (2), έμεινε στο… κόλπο της League Phase του Κυπέλλου και πλέον την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον Ηρακλή θα παίξει τα «ρέστα» πρόκρισης! Από ένα δοκάρι οι δύο ομάδες.

Ιδιαίτερα εύκολα και παρά το 1-1 στο ξεκίνημα ο Παναιτωλικός έκανε… πάρτι στην άμυνα της Ελλάδας Σύρου για το τελικό 4-1 στο Αγρίνιο για τη League Phase του Κυπέλλου. Δύο γκολ ο Αγκίρε για τους Αγρινιώτες.

Πώς ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Στο 4-3-3 ξεκίνησε τον αγώνα ο Παναιτωλικός με τους Σμυρλή, Αγκίρε και Τσούρα να κινούνται στην επίθεση. Σε 4-2-3-1 ήταν η Ελλάδα Σύρου με τον Σίλβα Ντέβιντ φορ και τον Γιάκο να παίζει πίσω του.

Το 2-1 μέσα σε λίγα λεπτά, πρώτος σκόραρε ο Τσούρα και γκολάρα ο Ματσάν

Πρώτος βρήκε γκολ ο Παναιτωλικός. Στο 3ο λεπτό ήρθε ένα εξαιρετικό γκολ από τον Τσούρα με το σουτ του, που ο Κοντογιάννης βρήκε τη μπάλα αλλά δεν κατάφερε να τη βγάλει.

Στο 6ο λεπτό ήρθε το 1-1. Η Ελλάδα Σύρου είχε τον Γιάκο σκόρερ από τα 11 βήματα μετά από πέναλτι που πήρε ο Γώγος από τράβηγμα της φανέλας του από τον Μπελεβώνη. Ο Γιάκος το αφιέρωσε και σε παίκτη που έχει υποστεί ρήξη χιαστού.

Στο 13ο λεπτό ο Ματσάν πέρασε 2 παίκτες, έφερε καλά τη μπάλα στο πόδι του και την έστειλε σε σημείο που ο αντίπαλος πορτιέρε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήταν μία γκολάρα για το 2-1. Στο 30ό λεπτό ο Αγκίρε είχε προσπάθεια για γκολ και στο 43′ ο ίδιος παίκτης είχε μεγάλη φάση με σουτ του.

Δύο γκολ από τον Αγκίρε και 4-1, από ένα δοκάρι η κάθε ομάδα

Στο 2ο μέρος ο Παναιτωλικός έβγαλε φάσεις και έβαλε και 3ο γκολ. Στο 61ο λεπτό και μετά την ευκαιρία του Ενκολόλο στο 52′ ο Αγκίρε με πολύ καλό τελείωμα και σουτ έκανε το σκορερ 3-1. Ο Σμυρλής κουβάλησε τη μπάλα και την κατάλληλη στιγμή την έδωσε στον σκόρερ της φάσης αυτής.

Στο 64′ ο Αγαπάκης είχε χαμένο τετ α τετ και μετά ο Μανρίκε είχε δοκάρι σε σουτ του ενώ η Ελλάδα Σύρου είχε δοκάρι στο 77′ από το σουτ του Νάτσου. Στο 84′ ο Ενκολόλο είχε ένα πλασέ που πέρασε πολύ λίγο εκτός και στο 86′ ήρθε το 4-1 από την κεφαλιά του Αγκίρε έπειτα από τη σέντρα του Μπουχαλάκη. Στο 88′ ο Βερνάρδος είχε προσπάθεια δίχως αντίκρισμα για τους φιλοξενούμενους.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ζίβκοβιτς, Σμυρλής, Μπελεβώνης, Αγκίρε, Ματσάν (80′ λ.τρ. Γκαρθία), Τσούρα (46′ Ενκολόλο), Αγαπάκης, Κόγιτς (46′ Μπουχαλάκης), Στάγιτς, Αποστολόπουλος (31′ λ.τρ. Μανρίκε) και Νικολάου (41′ λ.τρ. Μιγκέλ Λουίς).

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ: Κοντογιάννης, Ζαφείρης (46′ Προβυδάκης), Γκέζος (75′ Βερνάρδος), Γώγος, Χνάρης, Τσιαντούλας, Τριμμάτης (46′ Νάτσος), Μπάμπης, Μουντρίχας (59′ Καλός), Ντέβιντ Σίλβα (46′ Κόλα) και Γιάκος.

Πηγή: gazzeta.gr