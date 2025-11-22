Παναιτωλικός: Δύσκολη αποστολή στην Τρίπολη με μόλις δύο νίκες

Με μόλις δύο νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και εννέα ήττες σε 15 αναμετρήσεις στην Τρίπολη, ο Παναιτωλικός καλείται στην 11η αγωνιστική της SL1 να αντιμετωπίσει ξανά τον Αστέρα AKTOR.

Ο ASTERAS AKTOR είχε δημιουργήσει μια εκπληκτική επίδοση απέναντι στον Παναιτωλικό με 19 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα και στις δύο έδρες.

Από τις 10 Ιανουαρίου 2016 στο Παναιτωλικός – ASTERAS AKTOR 2-1 έως και τις 20 Απριλίου 2024 στο ASTERAS AKTOR – Παναιτωλικός 0-2 υπήρξε ένα διάστημα με 8 νίκες της ομάδας της Αρκαδίας και 11 ισοπαλίες.

Οι πέντε από τις ισοπαλίες τους σε αυτό το διάστημα ήταν χωρίς γκολ, ενώ υπήρξαν ακόμη πέντε με σκορ 1-1 και μια με σκορ 2-2.

Συνολικά με Γηπεδούχο τον ASTERAS AKTOR έχουν διεξαχθεί 15 αναμετρήσεις.

Η ομάδα του Αγρινίου να έχει δύο νίκες, τέσσερις αναμετρήσεις έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλες και εννέα φορές να έχουν επικρατήσει οι Γηπεδούχοι.

Οι νίκες του ASTERAS AKTOR είναι με πέντε διαφορετικά σκορ, ενώ και οι δύο του Παναιτωλικού είναι με 0-2.

Ο Παναιτωλικός έχει καταφέρει να σκοράρει μόλις στα έξι από τα 15 ματς που έχουν γίνει στην Αρκαδία, ενώ μεταξύ τους υπάρχουν δύο λευκές ισοπαλίες, τις σεζόν 2017-18 και το 2022-23.

Οι δύο ομάδες έχουν συνυπάρξει μόνο στη Super League και τη Γ’ Εθνική για μια σεζόν (2005-06).

Στην τρίτη κατηγορία μοιράστηκαν τις νίκες, αφού ο καθένας επικράτησε στο εντός έδρας παιχνίδι του.

ASTERAS AKTOR – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

15 ΑΓΩΝΕΣ

9 ΝΙΚΕΣ ASTERAS AKTOR

4 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

2 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 23-10