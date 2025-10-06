Παναιτωλικός: "Χωρίζουν" οι δρόμοι με τον Γιάννη Πετράκη - Λύθηκε η συνεργασία του με την ομάδα

"Χωρίζουν" και επίσημα οι δρόμοι του Παναιτωλικού με τον Γιάννη Πετράκη. Λύθηκε η συνεργασία του με την ομάδα, ενώ η είδηση έγινε γνωστή με ανακοίνωση της ομάδας του Αγρινίου

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Λύθηκε κοινή συναινέσει η συνεργασία της ομάδας μας με τον προπονητή Γιάννη Πετράκη. Κατά τη διάρκεια της διετούς συνεργασίας μας υπηρέτησε τον Παναιτωλικό με επαγγελματισμό, συνέπεια και πάθος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία και την αγωνιστική παρουσία της ομάδας μας. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον άνθρωπο Γιάννη Πετράκη, για τον εξαιρετικό χαρακτήρα, το ήθος και την άψογη συμπεριφορά και στάση του απέναντι σε όλους. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και ευχόμαστε στον ίδιο και τους συνεργάτες του υγεία και κάθε καλό στην επαγγελματική τους πορεία από εδώ κι εμπρός".