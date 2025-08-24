Παναιτωλικός – Ατρόμητος: Οι καλύτερες φάσεις και τα γκολ από την πρεμιέρα της SL1

Τα ξίφη τους διασταύρωσαν ο Παναιτωλικός και ο Ατρόμητος Αθηνών στο Αγρίνιο για την 1η Αγωνιστική της Stoiximan SL1 για τη σεζόν 2025 – 2026.

Το αποτέλεσμα καθόρισαν με τα τέρματά τους, ένα σε κάθε Ημίχρονο οι Παλμεζάνο και Γιουμπιτάνα δίνοντας μια σχετικά άνετη νίκη στη φιλοξενούμενη ομάδα τη στιγμή που ο Γιάννης Πετράκης περιμένει πως και πως άλλες δύο μεταγραφικές κινήσεις έτσι ώστε σε βάθος χρόνου ο Παναιτωλικός να γίνει ομάδα και να μπορέσει να πετύχει -τουλάχιστον- τον βασικό στόχο.

