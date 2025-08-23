Παναιτωλικός - Ατρόμητος: Γκολ από τον Παλμεζάνο για τους φιλοξενούμενους

Το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση Παναιτωλικός - Ατρόμητος δεν έληξε με ικανοποιητικό τρόπο για την ομάδα του Αγρινίου καθώς οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με γκολ του Παλμεζάνο.

Το προβάδισμα επιτεύχθηκε στο 41' μετά από κόρνερ που εκτελέστηκε πλασαριστά, ο Μίχορλ έκανε το γύρισμα και ο Παλμεζάνο με σουτ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ.

Η φάση εξετάστηκε για το κατά πόσο επηρεάζει τη φάση ο Μπάκου. Η τεχνολογία του ημιαυτόματου οφσάιντ παρουσίασε για πρώτη φορά τεχνικό πρόβλημα και ο διαιτητής περίμενε να επιδιορθωθεί.

Λίγο νωρίτερα, ο Πανατωλικός γλίτωσε το αυτογκόλ! Ο Σιέλης πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή της ομάδας του, έστειλε την μπάλα προς την εστία αλλά απέκρουσε ο Τσάβες