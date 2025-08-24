Παναιτωλικός-Ατρόμητος: «Είμαστε δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα», είπε ο Χρίστος Σιέλης

Το 0-2 του Παναιτωλικός-Ατρόμητος σχολίασε ο Χρίστος Σιέλης για την πρεμιέρα της SL1, τονίζοντας τη δυσκολία του αγώνα και τη δυσαρέσκεια για το αποτέλεσμα.

Την ανάγκη ο Παναιτωλικός να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικός στη συνέχεια της σεζόν, ειδικά στη χρονιά που συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής, υπογράμμισε ο Χρίστος Σιέλης μετά την ήττα από τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο.

Ο αμυντικός των «καναρινιών» αναγνώρισε την ανωτερότητα και την εμπειρία της ομάδας του Περιστερίου, τονίζοντας παράλληλα ότι το παιχνίδι αποτέλεσε ένα σημαντικό «μάθημα» για τους ίδιους.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι.

Είχαμε στιγμές που δείξαμε καλή εικόνα, αλλά είμαστε δυσαρεστημένοι από το αποτέλεσμα, γιατί θέλαμε τη νίκη μπροστά στον κόσμο μας.

Ο Ατρόμητος μας διάβασε σωστά, έπαιξε με εμπειρία και εκμεταλλεύτηκε τις φάσεις του», ανέφερε αρχικά ο Σιέλης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μπαίνουμε στη χρονιά των 100 χρόνων του Συλλόγου και οφείλουμε να δείξουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο.

Το σημερινό ματς ήταν ένα μάθημα για όλους.

Πάμε στη Θεσσαλονίκη για να διεκδικήσουμε το διπλό».

Ο Παναιτωλικός, πλέον, στρέφει την προσοχή του στο επόμενο παιχνίδι, με στόχο να αφήσει πίσω του την πρεμιέρα και να δώσει χαρά στους φίλους της ομάδας στη σημαντική αυτή ιστορική σεζόν.