Παναιτωλικός - Ατρόμητος 0-2: Δύσκολη πρεμιέρα για την ομάδα του Αγρινίου

Με γκολ των Παλμεζάνο και Γιουμπιτάνα ο πιο αποτελεσματικός Ατρόμητος νίκησε με 2-0 στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό που είχε τρεις καλές ευκαιρίες, κάνοντας ιδανική αρχή στη νέα Stoximan Superleague.

Ιδανικό ξεκίνημα για τον Ατρόμητο και συνέχεια στο αρνητικό σερί του Παναιτωλικού στις πρεμιέρες. Οι Αγρινιώτες για 14η διαδοχική χρονιά δεν κατάφεραν να νικήσουν στο πρώτο ματς της χρονιάς στο πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκαν από τους πιο αποτελεσματικούς Περιστεριώτες με 2-0.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Γιάννης Πετράκης, όσο και ο Λεωνίδας Βόκολος παρέταξαν την ομάδα τους με διάταξη 4-2-3-1. Για τον Παναιτωλικό ο Τσάβες ήταν στην εστία, με τους Γαλιάτσο, Σιέλη, Στάγιτς και Αποστοόπουλο μπροστά του. Κόγιτς - Ράδος στα χαφ, με τον Λουίς σε επιτελικό ρόλο. Μανρίκε - Εστεμπάν εξτρέμ και φορ ο Αγκρίρε.

Από πλευράς Ατρομήτου ο Χουτεσιώτης ήταν στα δοκάρια, με τους Κίνι, Σταυρόπουλο, Μανσούρ και Ούρονεν στην άμυνα. Μίχορλ - Ουεντραόγκο χαφ, με τον Παλμεζάνο στο «10». Τζοβάρας - Μπάκου εξτρέμ και στο «9» ο Οζέγκοβιτς.

Η κομπίνα που έκανε τη διαφορά

O Aτρόμητος ήταν λίγο πιο δραστήριο στο πρώτο ημίχρονο και είχε την πρώτη του φάση στο 12' με το άστοχο σουτ του Μπάκου. Ο Παναιτωλικός είχε καλή στιγμή για να προηγηθεί στο 15', όταν έπειτα από λάθος του Ουεντραόγκο ο Λουίς έκλεψε την μπάλα και σούταρε άστοχα εκτός περιοχής.

Στο 40ο λεπτό ο Σιέλης πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή της ομάδας του, έστειλε την μπάλα προς την εστία αλλά ο Τσάβες έβγαλε σε κόρνερ από το οποίο προήλθε το γκολ.

Στο 41ο λεπτό οι Περιστεριώτες έκαναν κομπίνα σε κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε πλασαριστά, ο Μίχορλ έκανε το γύρισμα και ο Παλμεζάνο με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1.

Το γκολ καθυστέρησε να μετρήσει, καθώς ελεγχόταν η φάση για οφσάιντ. Η τεχνολογία του ημιαυτόματου οφσάιντ παρουσίασε για πρώτη φορά τεχνικό πρόβλημα και ο διαιτητής περίμεναν να επιδιορθωθεί.

Πίεσε αλλά δε βρήκε δίχτυα ο Παναιτωλικός, το «καθάρισε» ο Γιουμπιτάνα

Ο Παναιτωλικός στο δεύτερο μέρος με την είσοδο του Μίχαλακ ανέβασε στροφές και ήταν πιο απειλητικός. Μέσα σε δυο λεπτά οι Αγρινιώτες είχαν δυο φάσεις για να ισοφαρίσουν, όμως τις σπατάλησε ο Αγκίρε.

Στο 48' ο Μανσούρ απομάκρυνε με το κεφάλιο την μπάαλ έπειτα από πλασέ του φορ των Καναρινιών και στο 50' ο Μίχαλακ έφυγε στο χώρο, γύρισε στον Αγκίρε, ο Κουβανός πλάσαρε αλλά ο Μανσούρ έβαλε την κόντρα.

Ο Ατρόμητος είχε μεγάλη ευκαιρία στο 73', όταν ο Ουεντραόγκο πίεσε τον Λουίς, ο Μίχορλ έβγαλε τετ α τετ τον Γιουμπιτάνα, ο οποίος αστόχησε. Τελικά οι Περιστεριώτες διπλασίασαν το προβάδισμα τους, όταν ο Γιουμπιτάνα πλάσαρε έπειτα από προσποίηση και έκανε το 0-2.

ΜVP: Ο Μανσούρ ήταν ηγετικός στην άμυνα του Ατρομήτου και συνέβαλε τα μέγιστα στο «διπλό», έχοντας και δυο καθοριστικά μπλοκ στον Αγκίρε.

Στο ύψος του: Ο Μίχορλ ήταν ο κορυφαίος του ματς στη μεσαία γραμμή. Είχε ασίστ στο γκολ του Παλμεζάνο και θα μπορούσε να είχε δεύτερη στη μεγάλη ευκαιρία του Γιουμπιτάνα.

Αδύναμος κρίκος: Στην πρόκριση επί της Νίκης Βόλου ο Αγκίρε ήταν πρωταγωνιστής με «buzzer beater» στο 90+7', όμως απόψε ήταν ο μοιραίος, καθώς δεν εκμεταλλεύτηκε τις δυο μεγάλες ευκαιρίες που είχε για να σκοράρει.

Γκάφα: Το παραλίγο αυτογκόλ του Σιέλη, από το οποίο προέκυψε το κόρνερ που κατέληξε στο γκολ για το 0-1.

Στραγάλι: Ο διαιτητής Γιουματζίδης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην κατηγορία. Έκανε κάποια μικρολάθη, τα οποία όμως δεν επηρέασαν το αποτέλεσμα.

Το ταμείο: Οι δυο ομάδες είχαν τα καλά τους διαστήματα, όμως ο Ατρομήτος ήταν ουσιαστικός στις καλές του στιγμές, έχοντας δυο γκολ σε τρεις ευκαιρίες, ενώ ο Παναιτωλικός έκανε το 0/3 στις δικές του φάσεις.

