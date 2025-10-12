Παναιτωλικός – Άρης: Η Κ15 πανηγύρισε, η Κ17 λύγισε

Ο Παναιτωλικός αντιμετώπισε τον Άρη στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League, με την Κ15 να πανηγυρίζει νίκη 2-0 και την Κ17 να γνωρίζει ήττα.

Η Κ17 δέχτηκε γκολ μόλις στο 3’ και παρά την προσπάθεια που έκανε δημιουργώντας ευκαιρίες στο υπόλοιπο του αγώνα, δεν μπόρεσε να φτάσει στην ισοφάριση.

Αγωνίστηκαν οι: Πολυχρονόπουλος, Δάγκας, Τσάπαλης (65’ Λαγός), Τσεκούρας, Ασπρογιάννης (46’ Οικονομίδης), Ρούσης, Αλμπάνης, Αθανασόπουλος (77’ Χατζηιωάννου), Τοζίδης (65’ Παπακωνσταντίνου), Γκοτζάι, Γκόγκας (77’ Βιανέλλο).

Η Κ15 επικράτησε με 2-0, σκοράροντας στις αρχές του β’ ημιχρόνου με πέναλτι του Μπαλάφα και στο 62’ με σουτ του Παναγιωτόπουλου.

Αγωνίστηκαν οι: Μακρής, Τσιαβίδης, Γαλιάτσος, Αναστασίου (58’ Μέντζας), Μυλωνάς, Τσούκης, Γιαννίκας (58’ Στασινός), Τσάκος, Μπαλάφας (72’ Γκοτζάι), Παναγιωτόπουλος (65’ Μέγας), Δελαντώνης (40’ Παπαγεωργίου).