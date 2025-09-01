Παναιτωλικός - Άρης: «Αυτό θέλουμε να βλέπουμε στα 100», σχολίασε η Θύρα 6

Ενθουσιασμένη η Θύρα 6 μετά τη νίκη που πέτυχε ο Παναιτωλικός κόντρα στον Άρη, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Γύρω στους 100 ήταν οι φίλοι της ομάδας έκαναν το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και η παρουσία τους αποδείχθηκε σημαδιακή, αφού είδαν την ομάδα τους να παίρνει μια σπουδαία νίκη κόντρα στον Άρη.

Οι οργανωμένοι οπαδοί, πιστοί στην παράδοση των σχολίων μετά από κάθε αγώνα, έδωσαν τα εύσημα στην ομάδα μέσω ανάρτησης και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε η Θύρα 6:

Το μήνυμα που πέρασαν είναι ξεκάθαρο: τέτοιες εικόνες, με πάθος, ενότητα και μεγάλες νίκες, θέλει να ζει ο κόσμος του Παναιτωλικού, ειδικά στη χρονιά που ο Σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας.