Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Παναιτωλικός

Παναιτωλικός: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Δαυίδ Γαλιάτσου στους αγωνιστικούς χώρους

Οι εξετάσεις του Αποστολόπουλου και του Μλάντεν έδειξαν θλάση στον δικέφαλο β' βαθμού  και ειδικότερα υποτροπή προηγούμενης θλάσης και για τους δύο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Δαυίδ Γαλιάτσου στους αγωνιστικούς χώρους, μετά τον τραυματισμό του (ρήξη πρόσθιου χιαστού) με την επέμβαση που έκανε σήμερα.
Η ομάδα του Παναιτωλικού μάλιστα με ανάρτησή της στα social media ανέφερε: “Του ευχόμαστε τη γρηγορότερη αποκατάσταση που θα τον φέρει ξανά στην πρώτη γραμμή”!

