Παναιτωλικός: Αποφεύχθηκαν το χειρότερα για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη

Ανησύχησε ο Παναιτωλικός στη 5η αγωνιστική της SL1 για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, αλλά αποφεύχθηκαν το χειρότερα.

Ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού μετά τα αποτελέσματα των σημερινών εξετάσεων του Ανδρέα Μπουχαλάκη.

Ο έμπειρος μέσος αισθάνθηκε τσίμπημα στη δεξιά γάμπα στο χθεσινό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 43ο λεπτό, δίνοντας τη θέση του στον Σωτήρη Κοντούρη.

Η ανησυχία για πιθανό τραυματισμό ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς ο υπέρηχος στον οποίο υποβλήθηκε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης δεν έδειξε κάτι ανησυχητικό, όπως αναφέρει ο Πάρης Τσελεπίδης στο monobala.gr

Έτσι αποφεύχθηκε το σενάριο θλάσης ή τραβήγματος, με την εμπειρία του ποδοσφαιριστή να παίζει καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη αντίδραση και αποχώρησή του.

Ο Διεθνής Χαφ θα ακολουθήσει θεραπεία, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του, ώστε να φανεί αν θα είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Αντίθετα, εκτός πλάνων του Γιάννη Πετράκη θα παραμείνουν σίγουρα οι Σεμπάστιαν Μλάντεν και Απόστολος Αποστολόπουλος, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Μιγκέλ Λουΐς, ενώ θετικά είναι τα νέα για τον Λάζαρ Κόγιτς, που αναμένεται να επανέλθει στη διάθεση του προπονητή.