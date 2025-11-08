Παναιτωλικός – ΑΕΛ: 4 νίκες για την ομάδα του Αγρινίου σε 6 αγώνες. Η προαναγγελία του αγώνα και η αποστολή του Παναιτωλικού απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλίας.

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες με γηπεδούχο τον Παναιτωλικό ήταν στις 7 Δεκεμβρίου 2020, όπου η ομάδα του Αγρινίου επικράτησε με 2-1 (16’ Βέργος, 87’ Βέργος – 90+5’ Γιουνές).

Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη σε έξι αναμετρήσεις που έχει υποδεχθεί την ομάδα της Λάρισας ο Παναιτωλικός για την Α’ Εθνική/Super League, ενώ τα άλλα δύο παιχνίδια τους έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα.

Η τελευταία εκτός έδρας νίκη της ΑΕΛ σημειώθηκε στην τελευταία τους αναμέτρηση για τη δεύτερη κατηγορία, στις 15 Οκτωβρίου 2012 με 1-0 χάρη σε γκολ του Δημήτρη Χασομέρη.

Με τρία διαφορετικά σκορ είναι οι τέσσερις νίκες του Παναιτωλικού, ο οποίος έχει επικρατήσει δύο φορές με 2-1 και από μια με 3-0 και 3-1. Οι δύο ισοπαλίες τους είναι με 2-2.

Ο Παναιτωλικός έχει κρατήσει δηλαδή μόλις μια φορά ανέπαφη την εστία του με την ΑΕΛ, στη νίκη με 3-0 στις 15 Ιουνίου 2020.

Με τρεις εντός έδρας ήττες ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα ο Παναιτωλικός και πήρε το τρίποντο απέναντι στον ΟΦΗ, ενώ η ΑΕΛ έχει μια νίκη στο πρωτάθλημα και αυτή είναι στην εκτός έδρας αναμέτρηση της με τον Πανσερραϊκό.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΕΛ

6 ΑΓΩΝΕΣ

4 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

2 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

– ΝΙΚΕΣ ΑΕΛ

ΓΚΟΛ: 14-7

slgr.gr