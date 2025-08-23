Παναιτωλικός 2025/26: Βλέψεις για το κάτι παραπάνω σε μια ιστορική χρονιά - Γιορτάζει τα 100 του χρόνια

Αυτή η σεζόν δεν είναι μια απλή για τον Παναιτωλικό. Ο σύλλογος του Αγρινίου γιορτάζει τα 100 του χρόνια και καταφέρνει να φτάσει σε αυτό το σημαντικό ορόσημο όντας στη Super League, έχοντας μεγάλες φιλοδοξίες για το μέλλον σε μια ιστορική χρονιά

Μετά από μια περυσινή χρονιά όπου η ομάδα ξεκίνησε δυνατά αλλά δεν είχε συνέχεια και τερμάτισε στη 10η θέση, φέτος το πλάνο είναι σαφές: είσοδος στα playoffs και πιο σταθερές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.

Η ενίσχυση της ομάδας έγινε με στρατηγικό τρόπο. Στο ρόστερ προστέθηκαν παίκτες που γνωρίζουν καλά την ελληνική πραγματικότητα, όπως ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς και ο Κόστα Άλεξιτς, ενώ ο Ισπανός στόπερ Ουνάι Γκαρθία φέρνει μεγάλη εμπειρία και σταθερότητα στην άμυνα. Παράλληλα, ο Αλεξάντρου Μάτσαν αναμένεται να προσδώσει δημιουργικότητα και ποιότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή, κάνοντας τη διαφορά σε κρίσιμες στιγμές.

Στον αντίποδα, υπήρξαν αρκετές αποχωρήσεις, κυρίως Ελλήνων παικτών, με πιο σημαντική αυτή του αρχηγού Γιώργου Λιάβα, ο οποίος έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του και μετακόμισε στη Ρίο Άβε. Ακόμα μια πώληση ενός παίκτη ακαδημιών για τον Παναιτωλικό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δίνει χώρο στους νέους ποδοσφαιριστές.

Στον πάγκο παραμένει ο Γιάννης Πετράκης, που από τον Οκτώβριο του 2023 καθοδηγεί την ομάδα με σταθερότητα και χαίρει της εμπιστοσύνης της διοίκησης. Με τον έμπειρο προπονητή, η ομάδα αισθάνεται ασφαλής και έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σεζόν, χτίζοντας πάνω σε μια βάση εμπειρίας, συνέπειας και φιλοδοξίας.

Τι έκανε το καλοκαίρι

O Παναιτωλικός έπαιξε 6 φιλικά το καλοκαίρι και δοκίμασε τις δυνάμεις του κόντρα σε ομάδες της Super League, καθώς έπαιξε με Λεβαδειακό (0-0), τη νεοφώτιστη ΑΕΛ (1-0) και γνώρισε από τον Ατρόμητο τη μοναδική του ήττα με σκορ 1-0. Ξεκίνησε την προετοιμασία του με το 5-0 κόντρα στο Βελούχι, ενώ έχει και δύο ισοπαλίες χωρίς τέρματα με Μαρκό και Μπιλίς. Παράλληλα, πήρε δύσκολη πρόκριση κόντρα στη Νίκη Βόλου με σκορ 2-1 χάρη στο buzzer beater του Αγκίρε και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΡΘΑΝ

Αλεξάντρου Ματσάν (ελεύθερος), Ουνάι Γκαρθία (ελεύθερος), Κόνραντ Μιχάλικ (ελεύθερος), Χόρχε Αγκίρε (ελεύθερος), Κόστα Άλεξιτς (ελεύθερος), Ντιέγκο Εστεμπάν (ελεύθερος), Λάμπρος Σμυρλής (ελεύθερος), Κριστιάν Μανρίκε (ελεύθερος), Ζίβκο Ζίβκοβιτς (ελεύθερος)

ΕΦΥΓΑΝ

Γεώργιος Λιάβας (500 χιλ. ευρώ), Ντάνιελ Λαχούντ (ελεύθερος), Αντρίγια Μάιντεβατς (ελεύθερος), Γιάννης Μπουζούκης (ελεύθερος), Επαμεινώνδας Παντελάκης (ελεύθερος), Αντώνης Στεργιάκης (ελεύθερος), Σέρχιο Ντίαζ (ελεύθερος), Φερμίν Ρουίζ (ελεύθερος), Μιχάλης Μπακάκης (ελεύθερος)

ΣΥΝ

Ο Παναιτωλικός γιορτάζει 100 χρόνια ιστορίας με ενθουσιασμό, και η παρουσία του Γιάννη Πετράκη στον πάγκο προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα. Η ομάδα ενισχύθηκε με ποιοτικούς παίκτες, δίνοντας βάθος στο ρόστερ. Επιπλέον, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε επένδυση στο ελληνικό στοιχείο και στις ακαδημίες, ενισχύοντας τη σύνδεση με τη βάση και το μέλλον της ομάδας.

ΠΛΗΝ

Η σημαντική ανανέωση στο ρόστερ συγκριτικά με πέρυσι απαιτεί χρόνο. Είναι δεδομένο πως δεν θα υπάρχει συνοχή από την αρχή, γεγονός που μπορεί το πώς θα ξεκινήσει η ομάδα. Η αποχώρηση αρκετών Ελλήνων και με εμπειρία ποδοσφαιριστών σίγουρα θα επηρεάσει. Επιπλέον, εκτός από δύο-τρεις μεταγραφές σίγουρης αξίας, οι υπόλοιπες κινήσεις μοιάζουν περισσότερο στοιχήματα.

Πιθανή ενδεκάδα (3-4-3): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης, Στάγιτς, Γκαρθία, Αποστολόπουλος, Μιγκέλ Λουίς, Κόγιτς, Μίχαλακ, Ματσάν, Αγκίρε.

Προπονητής: Γιάννης Πετράκης

