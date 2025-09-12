Παναγοπούλα: Δραματικά τα πρώτα λεπτά μετά το δυστύχημα - Συγκλονίζουν οι φωνές: «Έναν πυροσβεστήρα!»

Δραματικά τα πρώτα λεπτά μετά το δυστύχημα και σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος στην Παναγοπούλα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, με τραγική κατάληξη.

Μια 70χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να κινείτο για αρκετά χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σκοτώθηκε με φρικτό τρόπο, καθώς το όχημά της ανεφλέγη μετά τη σύγκρουση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Παναγοπούλας, όπου το αυτοκίνητο της ηλικιωμένης πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το αυτοκίνητό της τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ η ίδια εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό.

Βίντεο από το σημείο, που δημοσίευσε το protothema.gr, αποτυπώνουν τον πανικό και την αγωνία των αυτοπτών μαρτύρων. Οδηγοί που σταμάτησαν αμέσως, ακούγονται να καλούν σε βοήθεια φωνάζοντας «έναν πυροσβεστήρα, γρήγορα!», ενώ άλλοι επιχειρούν να προσεγγίσουν το φλεγόμενο όχημα για να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα – δυστυχώς, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ηλικιωμένη φαινόταν αποπροσανατολισμένη και κινούμενη στο λάθος ρεύμα. Η μοιραία σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.

Στο άλλο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες, οι οποίοι αφού τραυματίστηκαν σοβαρά, απεγκλωβίστηκαν αργότερα από την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ένας από τους δύο άντρες είχε τις αισθήσεις του μετά τη σύγκρουση και συνομιλούσε με τους οδηγούς των άλλων οχημάτων που είχαν σταματήσει για να βοηθήσουν μέχρι να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο. Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο υπέκυψε στα τραύματα του κι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. Ο συνοδηγός, ο οποίος χειρουργήθηκε έχει ξεφύγει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 70χρονη εισήλθε στην Ολύμπια Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου.

Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως πήγαινε ανάποδα. Έτσι, λίγο αργότερα, συγκρούστηκε με ένα Ford Raptor και το όχημά της, αφού έκανε κάμποσες τούμπες, κατέληξε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

