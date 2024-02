Παναγιώτης Βασιλάκος: “Το πιο σκληρό σχόλιο το άκουσα από παρουσιαστή, με έστησαν στον τοίχο και με δυσφημούσαν”

Ο Παναγιώτης Βασιλάκος μίλησε στο Breakfast@star και στον Κωνσταντίνο Ντάφλο για την πικρία που του άφησε η τηλεόραση, την πρόταση για το Survivor και τον παρουσιαστής που τον έστησε στον τοίχο.

«Η τηλεόραση δεν μου έχει αφήσει την καλύτερη γεύση. Δεν μου αρέσει όταν με κοροϊδεύουν άνθρωποι, οι οποίοι προσποιούνται πως είναι στην ομάδα και κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους. Όταν σου λένε θα σε στηρίξουν και είναι μαζί σου για να προσπαθήσουν και όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή τους ψάχνεις στα τηλέφωνα, εκεί καταλαβαίνεις» είπε ο Παναγιώτης Βασιλάκος.

«Μου έκαναν πρόταση να πάω στο I’m a celebrity getme out of here και στο Survivor, αλλά επειδή είναι ένα ριάλιτι που δεν μπορείς να το ελέγξεις γιατί είναι μονταρισμένο, ήθελα να υπάρχει μια ασφάλεια όσον αφορά την προσωπικότητά μου. Το πιο σκληρό σχόλιο ήταν από έναν παρουσιαστή -τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του- και θεωρώ ότι με έστησαν στον τοίχο. Υπήρχε λόγος που έγινε και για ένα χρόνο κατά κύριο λόγο με δυσφημούσαν» πρόσθεσε ο Παναγιώτης Βασιλάκος.