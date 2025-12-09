Παναγιώτης Τσιχριτζής: «Ο ΕΦΕΠΑΕ ως εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων – Ο ρόλος των Επιμελητηρίων»

Με την παρουσία του Προέδρου της ΔΕΠ και Προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτη Τσιχριτζή, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στην Πάτρα η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Κατά τη θεματική ενότητα «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα», ο κ. Τσιχριτζής, με την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, ανέλυσε τους βασικούς μοχλούς που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον σημαντικό ρόλο του ΕΦΕΠΑΕ ως φορέα διαχείρισης δράσεων κρατικών και μη κρατικών ενισχύσεων.

Όπως ανέφερε, στον ΕΦΕΠΑΕ συμμετέχουν 49 Επιμελητήρια της χώρας, ενώ το αντικείμενο της διαχείρισης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών – από την ενημέρωση του κοινού μέχρι και την τελική παραλαβή των έργων. Παράλληλα, προχώρησε σε αναλυτικό απολογισμό της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014–2020 και παρουσίασε τη νέα προγραμματική περίοδο 2021–2027, στην οποία έχουν ήδη ενταχθεί 14.400 έργα με συνολική Δημόσια Δαπάνη 1,48 δισ. ευρώ.

«Ο ΕΦΕΠΑΕ εξαργυρώνει την άψογη συνεργασία και την εμπιστοσύνη που αναπτύχθηκε με τις εθνικές υπηρεσίες διαχείρισης των Περιφερειών την περίοδο 2014–2020 και έχει οριστεί, με σχετική απόφαση, ως ενδιάμεσος φορέας και στις 13 περιφέρειες της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος ολοκλήρωσε την ομιλία του υπογραμμίζοντας ότι ο ΕΦΕΠΑΕ αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας ανάμεσα στην Πολιτική Ηγεσία και τις επιχειρήσεις. «Η φωνή που εκφράζεται μέσα από τα Διοικητικά μας Συμβούλια λειτουργεί πάντα με γνώμονα την ενίσχυση της Μικρομεσαίας Επιχείρησης και προς όφελος των μελών μας», σημείωσε ο κ. Τσιχριτζής.