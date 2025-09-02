Παναγιώτης Μωραΐτης: Ανακοινώθηκε από τον Πανιώνιο ο Αγρινιώτης σέντερ φορ

Παραμένει στην SL2 ο Παναγιώτης Μωραΐτης με τον Πανιώνιο να ανακοινώνει την απόκτηση του Αγρινιώτη σέντερ φορ για δύο χρόνια.

Η Π.Α.Ε. Πανιώνιος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Μωραΐτη ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την ομάδα μας, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2027.

Ο Παναγιώτης γεννημένος τον Φεβρουάριο του 1997, αγωνίζεται ως σέντερ φορ και εντάσσεται στο ρόστερ μας έτσι ώστε να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Την περασμένη σεζόν πανηγύρισε την άνοδο στη Super League 1 με την Α.Ε.Λ., μετρώντας 27 συμμετοχές, 6 γκολ και 1 ασίστ.

Ο έμπειρος επιθετικός ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Παναχαϊκή, καταγράφοντας 67 συμμετοχές και 18 γκολ.

To 2020 μετακόμισε στο εξωτερικό, υπογράφοντας στη Μπουντούτσνοστ.

Με την ομάδα από το Μαυροβούνιο, κατέκτησε το Πρωτάθλημα ενώ μέτρησε και δύο συμμετοχές στα Προκριματικά του UEFA Champions League.

Η επιτυχημένη του πορεία τον οδήγησε στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος της Βοσνίας, καταγράφοντας μάλιστα δύο συμμετοχές και δύο γκολ στα Προκριματικά του Champions League, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το 2021 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Απόλλωνα Σμύρνης, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική σεζόν με 26 συμμετοχές, 18 γκολ και 2 ασίστ.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στον Βόλο Ν.Π.Σ.

Κατέγραψε 30 συμμετοχές, σημειώνοντας 5 γκολ και 1 ασίστ διατηρώντας σταθερή παρουσία στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Παναγιώτη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου. Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Ιστορικού!», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.