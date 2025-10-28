Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Ευσυνείδητα

Παναγιώτης Κέκελος (Πρόεδρος ΤΕΕ): «Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι τα προβλήματα παραμένουν»

Συνάντηση Κέκελου με την Υπηρεσία Δόμησης Αγρινίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Κέκελος είχε μια ιδιαίτερα ουσιαστική και εποικοδομητική συνάντηση με τον Aν. Διευθυντή της ΥΔΟΜ Αγρινίου και εκπροσώπους της ΕΜΔΥΔΑΣ, με αντικείμενο τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγρινίου.
Μέσα από ειλικρινή και θεσμικό διάλογο, αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση της υπηρεσίας, καθώς και την ανάγκη οι αποφάσεις που επηρεάζουν πολλούς επαγγελματίες και κρίσιμες λειτουργίες να επικοινωνούνται και να σχεδιάζονται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, υπογραμμίζει ότι παραμένει σταθερά εγγυητής της θεσμικής συνεργασίας και της εύρυθμης λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, προς όφελος τόσο των ιδιωτών μηχανικών όσο και των δημοσίων υπαλλήλων.
«Πιστεύουμε ότι μόνο με σεβασμό, ουσιαστική συζήτηση και συνεννόηση μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι τα προβλήματα των Πολεοδομιών παραμένουν. Απαιτούν συνολικό σχεδιασμό, στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και πολιτική βούληση, ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες αξιόπιστες και πραγματικά δίπλα στον πολίτη» ανέφερε ο Π. Κέκελος .

 

