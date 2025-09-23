Παναγιώτης Κατσούλης: Επιστρέφει στην δημόσια εκπαίδευση ο πρώην δήμαρχος Μεσολογγίου

«Πρώτη δικαίωση» για το πρώην δήμαρχο Μεσολογγίου, καθώς ο Παναγιώτης Κατσούλης επιστρέφει στη δημόσια εκπαίδευση.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Κατσούλης αναφέρει:

«ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 112/2025 απόφαση του, έκανε δεκτή την από 20 Ιουνίου 2025 αίτηση αναστολής μου «κατά του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού», με την οποία απολύθηκα τον περασμένο Απρίλιο, έως ότου εκδικασθεί η αίτηση ακύρωσης που υπέβαλα.

Άμεσα επιστρέφω στις τάξεις του δημόσιου σχολείου και η εξαμηνιαία ψυχοφθόρα κατάσταση που παντελώς άδικα βίωσα λαμβάνει τέλος.

Οφείλω να ευχαριστήσω το Δικηγορικό Γραφείο του Αναστάσιου Προυσανίδη και τους πολλούς που με υποστήριξαν αυτό το δύσκολο εξάμηνο. Οικογένεια, φίλους, συνεργάτες, συναδέλφους και συναγωνιστές, ανθρώπους της αυτοδιοίκησης και του συνδικαλισμού σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Οι λιγοστοί τοπικοί κακεντρεχείς, δεν είναι άξιοι σχολιασμού.

Ο αγώνας συνεχίζεται για νομοθετική ρύθμιση, η οποία να αφορά όλους τους αιρετούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στον υπό ψήφιση νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης το Νοέμβριο. Είναι αγώνας για ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».