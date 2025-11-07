Παναγιώτης Κατσούλης: Δικαιώθηκε και επιστρέφει στο μάθημα ο πρώην δήμαρχος Μεσολογγίου

Επέστρεψε στο μάθημα ο πρώην δήμαρχος Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης, έπειτα από τη δικαίωσή του από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (υπ’ αριθ. 112/2025) έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει στις 20 Ιουνίου 2025 ο Παναγιώτης Κατσούλης «κατά του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Έτσι ο πρώην δήμαρχος Μεσολογγίου, επέστρεψε άμεσα στις τάξεις του δημόσιου σχολείου, βάζοντας τέλος , όπως ο ίδιος είχε αναφέρει, σε ένα «εξάμηνο ψυχοφθόρας και άδικης ταλαιπωρίας».

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Κατσούλης ανέφερε:

«Μετά από 7 ψυχοφθόρους μήνες

Συναδελφική Υποδοχή Ολικής εΕαναφοράς με Kintas Panos στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Μεσολογγίου !

Συνεχίζουμε…»