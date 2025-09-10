Παναγιώτης Κατσούλης: «Άβολα και στενάχωρα» ξεκινά η σχολική χρονιά μετά από 30 χρόνια στις τάξεις

Ο Παναγιώτης Κατσούλης, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια δεν θα βρίσκεται στις σχολικές αίθουσες μετά την πρωτοφανή απόλυσή του για υπόθεση που σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του ως δημάρχου Μεσολογγίου.

Συνάδελφοί του, όπως ο Σεραφείμ Κερασιώτης στέκονται στο πλευρό του και κάνουν λόγο για κατάφορη αδικία. «Τα σχολεία ανοίγουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025. Μαθητές και εκπαιδευτικοί συναντιούνται για το όμορφο ταξίδι της σχολικής χρονιάς. Στο Μεσολόγγι το ΥΠΑΙΘ με την απόφασή του στερεί εντελώς άδικα αυτό το ιερό χρέος από τον σπουδαίο άνθρωπο - εκπαιδευτικό Παναγιώτη Κατσούλη. Επιστροφή τώρα του εκπαιδευτικού στο σχολείο, δίπλα στους μαθητές του. Η υπουργός να δώσει άμεση λύση σε αυτήν κατάφορη αδικία», αναφέρει.

Την ανάρτηση κοινοποιεί ο Παναγιώτης Κατσούλης που αποτυπώνει τα συναισθήματά του για την δυσμενή εξέλιξη.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Στους συναδέλφους, τους μαθητές και τους γονείς τους.

Άβολα και στενάχωρα για μένα μετά από 30 χρόνια στις τάξεις της δημόσιας εκπαίδευσης.

Με συντροφεύουν οι σκέψεις των συναδέλφων, όπως αυτές του Σεραφείμ Κερασιώτης που ανάρτησε στη σελίδα του.

