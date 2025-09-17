Παναγιώτης Καψάλης: «Αποτύχατε παταγωδώς στην ανάπλαση του Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου - Παραδεχτείτε το»

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου, Παναγιώτης Καψάλης, με ανάρτηση του τοποθετείται δημόσια για την ανάπλαση του Παπαστρατείου Πάρκου. Στην Δημοτική Αρχή της πόλης αναφέρει πως "Αποτύχατε παταγωδώς - Παραδεχτείτε το"

Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μεγάλη ευκαιρία αναγέννησης για την πόλη, αλλά –όπως τονίζει– παραδόθηκε χωρίς όραμα, χωρίς ουσιαστική αλλαγή και πολύ κατώτερο των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί. «Αντί για ένα κύτταρο πολιτισμού και σημείο αναφοράς, μας παραδίδεται ένα πάρκο που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα όνειρα των πολιτών», υπογραμμίζει ο κ. Καψάλης.

Αναλυτικά ο Παναγιώτης Καψάλης αναφέρει:

ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:

«ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΡΑΚΟ»

Στην συνεδρίαση της Δημοτικής επιτροπής στις 16-9-2025 είχαμε ως θέμα την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».

Ήταν πριν 8 περίπου χρόνια όταν ξεκινούσε να γράφετε στην ιστορία του Δήμου Αγρινίου το μεγαλύτερο παραμύθι της μεταπολιτευτικής ιστορίας του.

Ένα παραμύθι που τελικά όπως αποδείχθηκε ήταν «ένα παραμύθι που δεν είχε δράκο».

Ένα παραμύθι που παρουσιάστηκε ως μέρος του σχεδίου της νυν δημοτικής αρχής για την ανάπτυξη της πόλης του Αγρινίου.

Η ανάπλαση του Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου τελικά έμεινε μόνο στις ακριβοπληρωμένες μελέτες και μακέτες αλλά και στα βίντεο που θα μας θυμίζουν τι είχε υποσχεθεί με τις μεγαλεπήβολες παρουσιάσεις στους προτζέκτορες του Παπαστρατείου Μεγάρου η νυν δημοτική αρχή.

Παρόλα τις διαβεβαιώσεις της δημοτικής αρχής, κατά την παρουσίαση της πρότασης, πως τηρήθηκαν όλα τα νόμιμα και δεν τίθεται κανένα θέμα αμφισβήτησης και πως με την παράδοση του έργου θα είναι ένα χώρος αναγεννημένος και θα αποτελεί ένα κύτταρο πολιτισμού, ένα σημείο συνάντησης, ένα σημείο αναφοράς και θα δώσει πάλι την χαμένη ταυτότητα της πόλης, το παραδοτέο αποτέλεσμα είναι αδιάψευστο, οφθαλμοφανές και αναμφισβήτητο πως δεν πλησιάζει επ'ουδενί το επιθυμητό αλλά και προσδοκώμενο αποτέλεσμα που είχε δημιουργήσει η δημοτική αρχή με τις αόριστες υποσχέσεις που είχε δώσει.

Ένα πάρκο το οποίο αποτελεί ιστορία του Αγρινίου, το οποίο είναι σύμβολο της πόλης, το οποίο είναι από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στην πόλη του Αγρινίου, το οποίο προσδοκούσαμε και αναμέναμε να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης της πόλης και να δώσει μια νέα ώθηση στην στάσιμη πόλης μας, φθάσαμε να νιώθουμε απογοητευμένοι πια με την ολοκλήρωση της ανάπλασης του διότι μας παραδίδεται σε μια κατάσταση και μορφή που όχι μόνο δεν αρμόζει σε ένα νέο αναπλασμένο χώρο τις τάξεως των 2.500.000 €. αλλά μας προκαλεί και απορία τι άλλαξε;

Που είναι όλα αυτά που θα έδινε στην πόλη μας αυτή η ανάπλαση.

Έγινε τελικά το πάρκο σημείο συνάντησης;

Έγινε σημείο πολιτισμού;

Έδωσε στην πόλη την χαμένη ταυτότητα της;

Έγινε σημείο αναφοράς;

Αποτελεί σημείο επισκεψιμότητας;

ΟΧΙ σε όλα κατηγορηματικά.

Με παρεμβάσεις που τόσο σύντομα έχουν γίνει παλιές, με παρεμβάσεις που δεν έχουν δώσει καμία ουσιαστική αλλαγή στην εικόνα του πάρκου παρά μόνο εμπλουτίζει τις αναφορές σας πως προβήκατε σε ανάπλαση και σχεδόν να ταυτίζεται η εικόνα του με την προγενέστερη κατάσταση του, με παρεμβάσεις που δεν μπορούν προσδώσουν όλα αυτά που είχατε τάξει, έχουμε να πούμε πως ΔΥΣΤΥΧΩΣ αυτό το οποίο μας παρέδωσε η δημοτική αρχή είναι μόνο δηλώσεις και αναφορές πως προέβει σε ανάπλαση του Πάρκου.

Παρόλα που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και ιστορικά σημεία της πόλης του Αγρινίου, μας παρέδωσε ένα χώρο που ήδη έχει παραιτηθεί πάλι στην παραβατικότητα και την ανομία, παρόλα τα μεγάλα ποσά που δαπανώνται για ετήσια φύλαξη και δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τίποτα.

Ένα ιστορικό σημείο το οποίο συνάμα αποτελεί και μεγάλη υπεραξία της πόλης του Αγρινίου, αντιμετωπίστηκε και ξεπετάχτηκε με μια τυπική διαδικασία για να κοσμεί αναφορικά τα έργα που υλοποίησε η νυν δημοτική αρχή.

Καθένας και καθεμία έχει κρίση και άποψη και μπορεί να συγκρίνει και να αξιολογήσει τι είχε υποσχεθεί η νυν δημοτική αρχή και τι τελικά παραδόθηκε προς χρήση στους δημότες.

ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ παταγωδώς στην ανάπλαση του Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου.

Παραδεχτείτε το.

Μια επιλογή, που σας χαρακτηρίζει και αποδεικνύει πώς αντιμετωπίσατε με επιπολαιότητα και προχειρότητα ένα από τα ελάχιστα σημαντικά σημεία που μας έχουν απομείνει.

Τελικά σας ευχαριστεί αυτό που παραδίδεται; Εμάς όχι.

Αυτό θα παραδώσουμε κληρονομιά στα παιδιά μας;

Οφείλαμε να παραδώσουμε

κάτι καλύτερο από ότι παραλάβαμε.

ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΜΕ ΨΗΛΑ»