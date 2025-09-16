Παναγιώτης Φιλιππόπουλος: Πέθανε ο πατέρας της διοικήτριας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Φιλιππόπουλος, πατέρας της διοικήτριας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, σκορπίζοντας θλίψη σε Μεσολόγγι και Ναυπακτία.

Ο Παναγιώτης Φιλιππόπουλος ήταν συνταξιούχος αγροφύλακας και πατέρας της κας Ελένης Φιλιπποπούλου που πρόλαβε να γνωρίσει τη χαρά παιδιών, εγγονών και δισέγγονων.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στην Κάτω Δάφνη Ναυπακτίας. Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10:30 π.μ.