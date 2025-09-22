Παναγιώτα Βαλτινού - Ανδρέας Μέντζος: Η συγκινητική ιστορία ζωής των νέων από το Αγρίνιο μέσα από τη δωρεά μυελού των οστών

Χαμόγελα γέμισε το studio του «Δυτικά FM 92,8» όταν η Παναγιώτα Βαλτινού που «ξαναγεννήθηκε», πριν από 7 περίπου χρόνια, χάρη στη δωρεά μυελού των οστών από εθελοντή προερχόμενο από τη Σμύρνη και ο Ανδρέας Μέντζος που χάρισε ζωή σε μια 60χρονη ασθενή στην Ιταλία, περιέγραψαν τις συγκλονιστικές εμπειρίες τους.

Αφορμή στάθηκε η ενημερωτική εκδήλωση για τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών που διοργάνωσαν ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιτωλοακαρνανίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) – «Χάρισε Ζωή».

H Δήμητρα Λαοπόδη που συντόνισε την εκδήλωση, συνομίλησε με τους δύο Αγρινιώτες νέους, στην εκπομπή του Δυτικά Fm 92,8, «Today News».

H Παναγιώτα πάνω στην ενηλικίωσή τηςμ διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία και ευτυχώς, δεν μπήκε στη διαδικασία να αναζητήσει «συμβουλές» από το διαδίκτυο ενώ αγνοούσε την τεράστια δυσκολία του να βρεθεί συμβατός δότης. Η άγνοια κινδύνου λειτούργησε ευεργετικά και ο «φόβος» της εστιάστηκε, ως ένα βαθμό, στην απώλεια των μαλλιών της από τις θεραπείες.

«Ξαναγεννήθηκα στις 17 Ιανουαρίου 2019»

Τα μέλη της ιατρικής ομάδας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας της εξήγησαν με απλά λόγια πώς αντιμετωπίζονται περιστατικά, όπως το δικό της και ότι η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι μονόδρομος. Η ίδια, όπως παραδέχεται, είχε καθησυχαστεί καθώς δεν γνώριζε πόσο σπάνιο είναι να βρεθεί συμβατός δότης. Μετά από τρεις χημειοθεραπείες, η τύχη χαμογέλασε στο κορίτσι και στις 6 Δεκεμβρίου, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, ενημερώθηκε ότι βρέθηκε δότης από την Τουρκία με το ποσοστό συμβατότητας να αγγίζει το 100% (σ.σ. βρέθηκε συμβατή και με Γερμανό εθελοντή). Στις 17 Ιανουαρίου 2019 και ενώ είχε προηγηθεί μια ακόμα πιο δυνατή θεραπεία ο κ. Σπυρίδης, όπως ανέφερε, μπήκε στο θάλαμο με έναν ασκό που περιείχε 200 ml «πορτοκαλί υγρού». Και έτσι απλά, σαν να της χορηγούνταν ένας ορός επί ένα 20λεπτο, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών!

Αυτή ήταν η ημέρα «0» για τη χαμογελαστή Παναγιώτα η οποία σπούδασε νηπιαγωγός και έχει ήδη σχεδιάσει το γάμο της με τον εκλεκτό της καρδιάς της. «Ξαναγεννήθηκα» παραδέχθηκε και έχει κάθε λόγο να γιορτάζει δυο φορές το χρόνο τα γενέθλιά της! Κάποιους μήνες μετά την προσέγγισε το «Χάρισε Ζωή» για την προετοιμασία ενός ενημερωτικού σποτ και τότε συνειδητοποίησε ότι η δωρεά μυελού των οστών κάθε άλλο παρά αυτονόητη ήταν, γεγονός που τη συγκλόνισε!

Μπήκε στην εθνική δεξαμενή εθελοντών και τον ίδιο μήνα βρέθηκε συμβατός

Από την πλευρά του, ο 23χρονος Ανδρέας που σπουδάζει φυσιοθεραπευτής, ευαισθητοποιημένος στα ζητήματα υγείας, τον Ιούνιο του 2024 ζήτησε και έλαβε στο σπίτι το κιτ δειγματοληψίας μετά και από παρότρυνση και του αδελφού του ο οποίος είναι μέλος ομάδας για την προβολή της δωρεάς του μυελού των οστών. Ακολούθησε τις οδηγίες, πήρε με μπατονέτα επίχρισμα από το στόμα (δείγμα σάλιου) και απέστειλε το υλικό. Τον Απρίλιο του 2025 έλαβε μήνυμα ότι είναι εγγεγραμμένος στην εθνική δεξαμενή εθελοντών και τον ίδιο μήνα του έγινε γνωστό ότι βρέθηκε συμβατός με ασθενή! Εν τέλει, και μετά από μια σειρά εξετάσεων, τον Ιούλιο με μια πολύ απλή διαδικασία έδωσε αίμα στον «Ευαγγελισμό» για να σωθεί μια 60χρονη γυναίκα στην Ιταλία που έπασχε από λευχαιμία. Λόγω τήρησης αυστηρών μέτρων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα στη γειτονική χώρα, ο Ανδρέας δεν έχει πληροφορηθεί για την πορεία της ασθενούς αλλά προτίθεται να διατυπώσει γραπτώς το αίτημά του με μοναδικό σκοπό να μάθει ότι είναι καλά.

Οι δύο Αγρινιώτες νέοι έστειλαν μήνυμα ευαισθητοποίησης κάλεσαν τους πολίτες να ενημερωθούν υπεύθυνα για το πώς με μια πολύ απλή διαδικασία μπορούμε να προσφέρουμε ζωή σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους.

Μια συγκλονιστική στιγμή, ωστόσο,εκτυλίχθηκε μετά το τέλος της συνέντευξης όταν εργαζόμενη του Ομίλου «Συνείδηση» συνομίλησε μαζί τους για να υπογραμμίσει την ανάγκη οι εθελοντές δότες να προχωρούν έχοντας λάβει την απόφασή τους μετά από ώριμη σκέψη και να μη γκρεμίζουν τις ελπίδες ανθρώπων που αγωνιούν. Στη δική της περίπτωση, το αγαπημένο της πρόσωπο ίσως σήμερα να ζούσε, αν δεν είχε υπαναχωρήσει συμβατός εθελοντής δότης από το εξωτερικό ενώ είχαν προηγηθεί όλες οι διαδικασίες για τη μεταμόσχευση!

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη της Παναγιώτας Βαλτινού και του Ανδρέα Μέντζου στο «Δυτικά FM 92,8»:

Οι δύο νέοι συγκλόνισαν με τις μαρτυρίες του το κοινό σε ενημερωτική εκδήλωση στο Αγρίνιο.

Φόνη Γερμενή