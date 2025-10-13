"Παναγία Ελεούσα": Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του δικηγόρου Χρίστου Παπαδημητρίου

Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε το Εργαστήριο "Παναγία Ελεούσα" για το θάνατο του δικηγόρου Χρίστου Παπαδημητρίου

Η Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος και οι εργαζόμενοι του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», Νομού Αιτωλ/νίας, Μεσολόγγι – Αγρίνιο, στην είδηση του θανάτου του εκλεκτού συμπολίτη μας Επίτιμου Δικηγόρου Χρίστου Θ. Παπαδημητρίου, αισθανθήκαμε βαθύτατη θλίψη.

Ο εκλιπών υπήρξε ενεργό μέλος του Σωματείου μας και στάθηκε αρωγός στο έργο του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ».

Εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του.

Είθε η Παναγία μας η Υπερευλογημένη να τους στηρίζει στις δύσκολες αυτές στιγμές, να απαλύνει τον πόνο και το πένθος της ψυχής τους.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Με ιδιαίτερη τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Διονυσία Σαμαντά Ασπασία Καρατζογιάννη