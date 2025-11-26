ΠΑΝ.ΣΥ: Παρουσίαση του βιβλίου “Η Αιτωλία και η Ακαρνανία πριν και κατά την Οθωμανοκρατία” στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου 2025

Η ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΠΑΝ.ΣΥ), παρουσιάζει στο ευρύ κοινό το νέο βιβλίο Ιστορίας, του Δημήτρη Β. Αλεξανδρή με τίτλο: «Η Αιτωλία και η Ακαρνανία πριν και κατά την Οθωμανοκρατία (1204-1829) Σαντζάκια Καρέλι και Ναυπάκτου”

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τέταρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18.30 στο Πνευματικό Κέντρου Δήμου Αθηναίων ,Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», Ακαδημίας 50

Εισηγητές του Βιβλίου οι:

κ. Μίλτος ΖαμπάραςDr, Βουλευτής Αιτωλ/νιας ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ

κ. Ιωάννης Δημητρούκας, Βυζαντινολόγος Dr Πανεπιστήμιου Μονάχου.

κ. Διονύσιος Μπερερής, Πρ Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε – Συγγραφέας.

Χαιρετίζουν οι:

κ. Παναγιώτης Χολής , Προέδρος Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας (ΠΑΝ.ΣΥ)

κα. Αγγελική Μπερερή, Προέδρος Ο.ΣΥ.Ε.Μ

κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Προέδρος Ο.ΣΥ.Ν

Αποφώνηση – χαιρετισμό:

κα Ελένη Αλεξανδρή .

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο:κ.Θεοφύλακτος Σπατούλας, Δημοσιογράφος.

Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Γαβαλιωτών Αθήνας

Σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ