ΠΑΝ.ΣΥ: Παρουσίαση του βιβλίου “Η Αιτωλία και η Ακαρνανία πριν και κατά την Οθωμανοκρατία” στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου 2025

Η ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΠΑΝ.ΣΥ), παρουσιάζει στο ευρύ κοινό το νέο βιβλίο Ιστορίας, του Δημήτρη Β. Αλεξανδρή με τίτλο: «Η Αιτωλία και η Ακαρνανία πριν και κατά την Οθωμανοκρατία (1204-1829) Σαντζάκια Καρέλι και Ναυπάκτου”
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τέταρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18.30 στο Πνευματικό Κέντρου Δήμου Αθηναίων ,Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», Ακαδημίας 50
Εισηγητές του Βιβλίου οι:
κ. Μίλτος ΖαμπάραςDr, Βουλευτής Αιτωλ/νιας ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ
κ. Ιωάννης Δημητρούκας, Βυζαντινολόγος Dr Πανεπιστήμιου Μονάχου.
κ. Διονύσιος Μπερερής, Πρ Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε – Συγγραφέας.
Χαιρετίζουν οι:
κ. Παναγιώτης Χολής , Προέδρος Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας (ΠΑΝ.ΣΥ)
κα. Αγγελική Μπερερή, Προέδρος Ο.ΣΥ.Ε.Μ
κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Προέδρος Ο.ΣΥ.Ν
Αποφώνηση – χαιρετισμό:
κα Ελένη Αλεξανδρή .
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο:κ.Θεοφύλακτος Σπατούλας, Δημοσιογράφος.
Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Γαβαλιωτών Αθήνας
Σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας
.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ