ΠΑΝ.ΣΥ.: Με επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Αλεξανδρή με τίτλο “Η Αιτωλία και η Ακαρνανία πριν και κατά την Οθωμανοκρατία”

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, η επίσημη παρουσίαση του νέου ιστορικού έργου του αείμνηστου Δημητρίου Β. Αλεξανδρή με τίτλο: «Η Αιτωλία και η Ακαρνανία πριν και κατά την Οθωμανοκρατία (1204–1829) – Σαντζάκια Κάρλελι και Ναυπάκτου», που διοργανώθηκε από την Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ.) σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γαβαλιωτών Αθήνας.

Η μεγάλη προσέλευση του κοινού, αποτελούμενη από Αιτωλοακαρνάνες και μη, μέλη συλλόγων, ενώσεων και ομοσπονδιών, καθώς και πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων, ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον για το ιστορικό υπόβαθρο της περιοχής και τη βαθιά εκτίμηση προς το έργο και την προσωπικότητα του συγγραφέα.

Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν οι:

 Μίλτος Ζαμπάρας, Dr., Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

 Νικολέττα Ιωάν. Δημητρούκα, φιλόλογος – ιστορικός του ΕΚΠΑ, κόρη του διακεκριμένου Βυζαντινολόγου Dr. Ιωάννη Δημητρούκα.

 Διονύσιος Μπερερής, πρώην Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., συγγραφέας.

Οι εισηγητές παρουσίασαν με τεκμηριωμένο λόγο και επιστημονική ακρίβεια το περιεχόμενο του βιβλίου, αναδεικνύοντας την έκταση και το βάθος της ιστορικής έρευνας του συγγραφέα. Με σεβασμό και ουσιαστική ανάλυση, φώτισαν πτυχές της Οθωμανοκρατίας στην Αιτωλοακαρνανία και τη μεθοδολογική προσήλωση του Δημήτρη Αλεξανδρή στις πρωτογενείς πηγές και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι:

 Παναγιώτης Χολής, Πρόεδρος ΠΑΝ.ΣΥ.

 Αγγελική Μπερερή, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαρχίας Μεσολογγίου (Ο.ΣΥ.Ε.Μ.).

 Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.).

 Γεώργιος Καλαβέσιος, ερευνητής μεταφραστής Οθωμανικών κατάστιχων.

Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Θεοφύλακτος Σπατούλας, εξασφαλίζοντας άρτια ροή, θεσμικό ύφος και εύστοχο συντονισμό των εισηγήσεων.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου, προβλήθηκε παρουσίαση POWER POINT με εικόνες από τα 8 βιβλία του Δημήτρη Αλεξανδρή, καθώς και φωτογραφικό υλικό από τις παρουσιάσεις των βιβλίων του.

Ευχαριστίες

Η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες της προς τους εισηγητές για την άψογη επιστημονική τους παρουσίαση και τον σεβασμό με τον οποίο προσέγγισαν το έργο και την προσωπικότητα του συγγραφέα.

Ευχαριστεί επίσης τον συντονιστή της εκδήλωσης για την επαγγελματική, ουσιαστική και διακριτική συμβολή του.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε επιπλέον προς όσους απηύθυναν θεσμικούς χαιρετισμούς, οι οποίοι με μετρημένο και συναισθηματικά φορτισμένο λόγο, πλαισίωσαν την εκδήλωση με τον δέοντα σεβασμό και τη σημασία που άρμοζε στη μνήμη του αείμνηστου Δημήτρη Αλεξανδρή.

Τέλος, η ΠΑΝ.ΣΥ ευχαριστεί όλους τους παρευρισκόμενους —Αιτωλοακαρνάνες και μη— καθώς και τους εκπροσώπους συλλόγων, ομοσπονδιών, συγγραφείς και λογοτέχνες που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Αποφώνηση

Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η τοποθέτηση της συζύγου του συγγραφέα, Ελένης Αλεξανδρή, η οποία αναφέρθηκε στον πολυετή μόχθο και την αγάπη του εκλιπόντος για την ιστορική έρευνα και τον τόπο του, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες της προς τους διοργανωτές και το κοινό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα θεσμικής ευπρέπειας και βαθιάς συγκίνησης,επιβεβαιώνοντας τη σπουδαιότητα του έργου και τη διαχρονική αξία της ιστορικής καταγραφής της Αιτωλοακαρνανίας.

Αθήνα 12/12/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ